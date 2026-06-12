Aumentan los fraudes telefónicos en Yucatán: Condusef lanza herramienta para detectar números sospechosos

Ante el aumento de los fraudes cometidos mediante llamadas telefónicas y mensajes digitales, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) puso en operación una nueva herramienta que permite verificar si un número telefónico ha sido reportado previamente por posibles intentos de engaño, informó la titular del organismo en Yucatán, Osmaida Santiago Leonel.

La plataforma, denominada Consulta y Reporta, permite a cualquier ciudadano consultar números sospechosos y registrar aquellos desde los cuales haya recibido llamadas o mensajes relacionados con posibles fraudes financieros, con el objetivo de alertar a otros usuarios y reducir el número de víctimas.

Estrategias de manipulación

La funcionaria explicó que los delincuentes utilizan cada vez con mayor frecuencia técnicas de ingeniería social para manipular a las personas mediante emociones como el miedo, la preocupación o la incertidumbre.

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Entre las modalidades más comunes figuran llamadas en las que los estafadores se hacen pasar por empleados bancarios, autoridades fiscales, plataformas de comercio electrónico o proveedores de servicios digitales.

A través de estos engaños, suelen advertir sobre supuestos cargos no reconocidos, bloqueos de cuentas, reembolsos pendientes o problemas administrativos, con la finalidad de obtener información confidencial de los usuarios.

“Esta es una herramienta para prevenir antes de ser víctima. Los fraudes telefónicos evolucionan constantemente y buscan influir en las decisiones de las personas mediante información falsa o engañosa”, señaló Santiago Leonel.

La puesta en marcha de esta plataforma ocurre en un contexto en el que los fraudes telefónicos continúan afectando a miles de personas en el país. De acuerdo con información de la propia Condusef, durante el primer cuatrimestre de 2026 se recibieron 27 mil 862 reclamaciones a nivel nacional, de las cuales el 37.5 por ciento estuvieron relacionadas con posibles fraudes. Además, más de la mitad de estos casos correspondieron a instituciones de banca múltiple.

Recomendaciones

La representante del organismo reiteró que ninguna institución financiera solicita por teléfono datos sensibles como NIP, contraseñas, claves de acceso, códigos de seguridad o códigos de verificación enviados por mensaje de texto.

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Asimismo, recomendó no realizar depósitos ni transferencias derivadas de instrucciones recibidas durante una llamada sospechosa. En caso de duda, Osmaida Santiago aconsejó colgar de inmediato y comunicarse directamente con la institución financiera utilizando los números oficiales que aparecen en estados de cuenta, aplicaciones bancarias o tarjetas.

Base de datos

Otro de los objetivos de la herramienta es construir una base de datos ciudadana que permita identificar patrones de operación utilizados por los defraudadores. Cada reporte contribuye a ampliar la información disponible y facilita la detección de números potencialmente peligrosos antes de que logren concretar nuevos engaños.

Santiago Leonel también exhortó a las personas que hayan sido objeto de intentos de fraude a presentar los reportes correspondientes a través de los números de emergencia 088 y 089, así como ante las autoridades competentes, para fortalecer la denuncia y la prevención.

La plataforma ya se encuentra disponible de manera gratuita para todos los usuarios y forma parte de las acciones impulsadas por la Condusef para combatir una modalidad delictiva que se ha vuelto cada vez más sofisticada y frecuente en todo el país.