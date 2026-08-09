Campeche: Nuevo accidente mortal en la Costera del Golfo

A tan sólo una semana del aparatoso accidente en el que una familia completa perdió la vida, incluida una menor de edad, nuevamente la carretera Costera del Golfo fue escenario de una tragedia, luego de que un motociclista falleciera durante la madrugada de este domingo, a la altura de las colonias IMI I e IMI II, en la capital campechana.

El fatal percance ocurrió alrededor de las 5:45 horas, en el tramo comprendido entre las calles 8 y 10, donde automovilistas que transitaban por la zona alertaron a los cuerpos de emergencia sobre un accidente.

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Al arribar al sitio, elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) localizaron una motocicleta Italika 250 Z, color negro, con placas de circulación 13GWL8 del Estado de Campeche, y a varios metros de distancia encontraron al conductor tendido sobre la cinta asfáltica.

Los agentes confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a acordonar el área y restringir el paso mientras se esperaba la intervención de las autoridades ministeriales.

Personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO), así como peritos de la Fiscalía General del Estado de Campeche, acudieron posteriormente para realizar las diligencias correspondientes, levantar indicios y efectuar el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocida y tampoco se ha establecido con precisión la mecánica del accidente, aunque versiones extraoficiales señalan que el jinete habría impactado su “caballo de acero” contra un poste.

Las autoridades de seguridad y judiciales determinarán si en el hecho estuvo involucrado otro vehículo o si el motociclista perdió el control de la unidad por alguna circunstancia aún no esclarecida.

El nuevo hecho vuelve a colocar bajo cuestionamientos las condiciones de seguridad en este tramo de la Costera del Golfo, luego de que apenas la semana pasada un accidente de graves consecuencias ocurrido en la misma zona provocara la muerte de una familia completa, entre cuyos integrantes se encontraba una menor de edad.