Camioneta consumida por incendio en colonia Tepeyac

Un conato de incendio consumió una camioneta en la colonia Tepeyac, luego de que una falla mecánica provocara que el motor comenzara a incendiarse, cuyo hecho no dejó personas lesionadas, aunque la unidad terminó con daños totales.

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El percance ocurrió en el cruce de la calle Tepeyac con Galeana, donde el conductor ascendía el cerro cuando se originó la falla, pero la camioneta comenzó a desplazarse en reversa hacia la parte baja de la pendiente. El guiador logró arrinconarla en una esquina para evitar un accidente de mayores consecuencias.

Personal del Cuerpo de Bomberos acudió al lugar y sofocó el fuego, evitando que las llamas se propagaran. Al confirmarse que el siniestro fue ocasionado por una falla mecánica, el caso no fue turnado ante ninguna instancia de seguridad.