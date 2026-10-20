Incendio de vivienda en Nezahualcóyotl; deja a tres heridos entre ellos un menor

Un fuerte incendio registrado la tarde de este martes 20 de octubre de 2026, en un inmueble destinado a casa habitación movilizó a los cuerpos de emergencia en el municipio de Nezahualcóyotl. El siniestro provocó una densa columna de humo visible desde varios puntos de la zona y dejó un saldo de tres personas lesionadas con quemaduras.

El incidente tuvo lugar en la colonia El Sol, zona en donde la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl reportó las llamas alrededor de las 17:50 horas. El reporte generó una movilización de cuerpos de emergencia, mismo que permitió el rescate de animales de compañía que se encontraban dentro del domicilio.

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¿Cómo fue el incendio en una vivienda en Nezahualcóyotl?

El incidente ocurrió en una residencia ubicada en la colonia El Sol. De acuerdo con los reportes de las autoridades municipales y de emergencia, las tres personas que resultaron afectadas presentaron heridas por quemaduras entre las que se encuentran: una menor de 8 años, una adulta mayor de 86 años y un hombre de 26 años de edad.

Los heridos recibieron atención oportuna para su valoración e internamiento médico. Elementos del Cuerpo de Bomberos de Nezahualcóyotl y de la Policía Municipal acudieron al sitio para acordonar el perímetro y contener el fuego. Tras sofocar las llamas, los uniformados evitaron que la conflagración se propagara a los predios adyacentes.

Me reporta el equipo de #Bomberos de @seguridadneza que este incendio en una casa habitación de la colonia El Sol, ya fue sofocado. Hasta el momento se reportan tres personas lesionadas; una adulta mayor de 86 años, una menor de 8 años y un hombre de 26 años, quienes presentan quemaduras que no ponen en riesgo su vida. También se logró el rescate de 3 perritos. Todos ya han sido valorados y atendidos por el equipo del @GobNeza. Les mantenemos informados. — Adolfo Cerqueda Rebollo (@Adolfo_Cerqueda) October 21, 2026

Durante las maniobras de auxilio e inspección dentro de la estructura, los bomberos lograron rescatar con vida a perros que habitaban en la casa; no obstante, los cuerpos de auxilio confirmaron el hallazgo de una canina sin signos vitales dentro del inmueble.

El Gobierno municipal solicitó a los colonos y transeúntes mantener despejadas las vías de acceso para facilitar el paso de las unidades de emergencia. Hasta el momento, las causas exactas que originaron el incendio no han sido determinadas, por lo que peritos laboran en el lugar para esclarecer los hechos.

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