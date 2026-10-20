Accidente de tránsito provoca intensa movilización policiaca y alarma en la comunidad de Buenavista en Bacalar

Un fuerte accidente vehicular se registró a la altura de la comunidad de Buenavista, municipio de Bacalar, donde un automóvil resultó siniestrado luego de que, según los primeros reportes, uno de sus neumáticos se reventó mientras circulaba.

El percance generó alarma entre automovilistas que transitaban por el lugar y que fueron de los primeros en percatarse de lo ocurrido. De acuerdo con la información preliminar, la falla en la llanta habría sido el detonante del siniestro. Al parecer la velocidad inmoderada generó el descontrol, tras al incidente con el neumático.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Rural, de la Guardia Nacional, por tratarse de su jurisdicción y paramédicos.

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Con base en la información de las autoridades, el reventón de llantas es una de las causas frecuentes de accidentes en carretera, y su origen puede estar relacionado con el desgaste de la banda de rodamiento, la presión inadecuada, el exceso de carga, los golpes contra baches u objetos en el camino o las altas temperaturas del pavimento, que aumentan la presión interna del neumático.

Por ello, especialistas en seguridad vial recomiendan revisar con regularidad la presión y el estado de las llantas, así como evitar el sobrecupo y mantener una velocidad moderada, especialmente en trayectos largos.