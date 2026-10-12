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Refrescos de la Pepsi quedan regados tras volcadura de tráiler en la carretera Mérida-Motul

Un tráiler de doble remolque cargado de refrescos de Pepsi volcó en la carretera Mérida–Motul luego de que el conductor presuntamente dormitara al volante.

Por Redacción Por Esto!

12 de oct de 2026

1 min

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Vuelca tráiler con refrescos en la carretera Mérida–Motul
Vuelca tráiler con refrescos en la carretera Mérida–Motul / Cortesía

Un tráiler de doble remolque que transportaba refrescos de Pepsi protagonizó un accidente la mañana de este lunes en la carretera federal Mérida–Motul, donde la volcadura de una de sus cajas dejó decenas de botellas regadas sobre el pavimento.

El percance se registró alrededor de las 6:00 horas, en el kilómetro 11 de la vía, cuando la pesada unidad avanzaba con dirección a Motul. Según los primeros reportes, el conductor presuntamente dormitó mientras manejaba, lo que habría ocasionado que perdiera el control al tomar una curva.

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Durante la maniobra, el tractocamión se impactó con su costado izquierdo contra el muro de contención. La fuerza del golpe provocó que el segundo remolque se volcara sobre su costado derecho y que parte de la carga saliera de la caja.

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Las botellas de refresco quedaron esparcidas sobre la carretera, mientras el remolque permaneció volcado en la zona del accidente.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se encuentran en el sitio mientras la vialidad permanece cerrada al tránsito para retirar la carga del pavimento.

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