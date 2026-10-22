Tras casi tres meses, identifican restos óseos de un hombre desaparecido en junio en Felipe Carrillo Puerto

La Fiscalía General del Estado dio a conocer la localización sin vida de Andrés G.R. quien fue reportado como desaparecido al finales del mes de junio y a finales del mes de julio fue reportado la localización de restos óseos en la colonia Mario Villanueva.

Casi tres meses después, la representación social mediante los estudios del ADN puro verificar que se trataba de la persona reportada como desaparecida.

De acuerdo a información que se pudo indagar en la ultimar horas, la Fiscalía General del Estado, desactivó la ficha de búsqueda de Andrés G. R. de 51 años de edad, colocando la leyenda de localizado de color negro, lo que representa que la victima localizada, se hizo sin vida.

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La ficha de búsqueda de la victima fue denunciada el mismo dia de los hechos, el pasado 26 de 26 de junio, por lo que la autoridad solicito la ayuda a la ciudadanía para la localización de esta persona.

Transcurrió un mes, específicamente el pasado 30 de julio, fue reportado el hallazgo de restos óseos en un área verde ubicado en un camino de terracería colindante con la calle 47 de la colonia Mario Villanueva, mismo en la que fue alertado a las autoridades sobre los hechos y acudieron al lugar personal de la Fiscalía General del Estado, la policía estatal y municipal así como fuerzas federales para acordonar la zona.

Luego del levantamiento de los restos óseos, las autoridades se encargaron de realizar los estudios de genética y casi tres meses después pudieron determinar que los restos óseos localizados se trataban de don Andrés, por lo que los familiares estarían realizando los tramites necesarios para poder reclamar el cuerpo.