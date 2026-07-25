Condenan a 16 años de prisión a homicida que asesinó a un hombre durante una fiesta en Umán

Después de contar con la anuencia de ambas partes, se celebró un procedimiento de juicio abreviado, donde Gerardo Alejandro Ch. Ch. fue declarado penalmente responsable del delito de homicidio calificado y sentenciado a 16 años de prisión por la muerte de un ciudadano en Umán.

La Fiscalía General del Estado (FGE) aportó los datos de prueba que confirman la responsabilidad del acusado, quien aceptó su culpa. Además de la pena privativa de la libertad, fue sentenciado al pago de la reparación del daño, recibió amonestación pública, se le suspendieron sus derechos políticos y se le negaron los beneficios de sustitución de sanciones. Tampoco podrá acercarse a la denunciante durante tres años posteriores a compurgar su pena.

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Los hechos juzgados, reunidos en la causa penal 91/2025, ocurrieron el 7 de septiembre del año pasado, cuando el sentenciado se encontraba en el interior de un predio de la colonia Candelaria, en Umán, donde se realizaba una fiesta. De acuerdo con la indagatoria, el investigado se acercó a la víctima y la atacó con un cuchillo, causándole lesiones que le provocaron la muerte por traumatismo de cuello abierto secundario a herida punzocortante, según dictaminó el Servicio Médico Forense. Antes de finalizar, se dispensó la audiencia de lectura y explicación, por lo que las penas quedan en firme.

Inculpada en extorsión

En otra audiencia, tras validarse los datos aportados por la FGE, Kendra Yeldarín S. M. fue vinculada a proceso por el delito de extorsión agravada ante el Juzgado Segundo de Control con sede en Mérida.

Los hechos en la causa penal 190/2026 señalan que el pasado 25 de marzo, la imputada presuntamente envió mensajes extorsivos al agraviado solicitando dinero a cambio de no difundir imágenes íntimas. La conducta se repitió en varias ocasiones hasta que se interpuso la denuncia. El Juez de Control decretó el auto de vinculación a proceso e impuso prisión preventiva justificada por el tiempo que dure el juicio.

JGH