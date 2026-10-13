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Yucatán / Sucesos

Declaran culpable a hombre por abuso sexual y violación contra sus dos hijos en Tizimín

El Tribunal de Enjuiciamiento programó para el 15 de octubre la audiencia en la que se dará a conocer la sentencia.

Por Redacción Por Esto!

13 de oct de 2026

1 min

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El hombre recibirá su sentencia en la siguiente audiencia
El hombre recibirá su sentencia en la siguiente audiencia / Especial

La Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo un fallo condenatorio contra Jorge Daniel V.T., luego de que se acreditara su responsabilidad en los delitos de abuso sexual agravado y violación equiparada agravada, cometidos contra sus dos hijos menores de edad en el municipio de Tizimín, Yucatán.

De acuerdo con la causa penal 92/2024, los hechos ocurrieron entre julio y octubre de 2024, en un predio ubicado en la colonia Santa Cruz, donde el acusado habría aprovechado la convivencia familiar y el vínculo de parentesco para cometer actos de índole sexual contra las víctimas.

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Durante la audiencia de debate, realizada ante el Tribunal Colegiado Segundo de Juicio Oral, los fiscales de litigación presentaron las pruebas con las que sustentaron la responsabilidad penal del acusado, como parte del proceso derivado de la carpeta de investigación 48/2025.

Tras el desarrollo del juicio, el tribunal emitió el fallo condenatorio contra Jorge Daniel V.T. por los delitos señalados.

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La autoridad judicial programó para el próximo 15 de octubre de 2026 la audiencia en la que se dará a conocer la sentencia correspondiente, en la que se determinarán las sanciones que deberá cumplir por los hechos acreditados.

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