Detienen a una mujer por extorsionar a un hombre con la difusión de sus fotos íntimas en Mérida

Una mujer identificada como Kendra S.M. fue imputada por el delito de extorsión agravada, luego de ser acusada de presuntamente exigir dinero a una persona a cambio de no difundir fotografías íntimas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, durante la audiencia inicial, formuló la imputación en contra de la acusada y solicitó como medida cautelar la prisión preventiva, petición que fue concedida por el juez, por lo que la mujer permanecerá privada de su libertad mientras continúa el proceso penal.

Noticia Destacada Muere motociclista tras ser embestido por una camioneta sobre Circuito Colonias en Mérida

De acuerdo con la investigación, la imputada habría amenazado a la víctima con hacer públicas una serie de imágenes de carácter íntimo si no le entregaba dinero. Ante la presión, el afectado realizó una transferencia por mil 500 pesos; sin embargo, pese a recibir el depósito, la mujer presuntamente continuó exigiendo más efectivo.

Tras las nuevas exigencias, la víctima presentó la denuncia correspondiente, dando origen a la causa penal 190/2026, con la que se inició el procedimiento judicial.

Noticia Destacada Se incendia bodega con aceites y materiales inflamables en Kanasín

Durante la audiencia, los fiscales solicitaron la vinculación a proceso de la imputada; no obstante, este trámite fue aplazado para el 20 de julio, luego de que la defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional para preparar su respuesta.

Será en la próxima audiencia cuando el juez determine si existen elementos suficientes para vincular a proceso a Kendra S.M. por el delito de extorsión agravada.