Perro pasó meses amarrado bajo el sol, sin alimento y agua; ahora su dueño enfrenta juicio en Mérida

La Fiscalía General del Estado (FGE) imputó a Luis Jorge A. C. por el presunto delito de maltrato o crueldad en contra de animales domésticos, luego de que fuera señalado por mantener en condiciones inadecuadas a un perro de raza criolla en un predio del fraccionamiento Santa Cruz Palomeque, en Mérida.

Durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Oral de Mérida, el Ministerio Público formuló la imputación y solicitó la vinculación a proceso del acusado.

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Sin embargo, el imputado pidió que su situación jurídica se resuelva dentro del plazo constitucional, por lo que la jueza Segunda de Control concedió un receso y será en una próxima audiencia cuando determine si existen elementos para vincularlo a proceso.

De acuerdo con la investigación realizada por la Unidad Especializada en Delitos de Maltrato Animal de la FGE, durante varios meses el hombre habría mantenido al canino amarrado bajo un tinglado dentro de su vivienda, presuntamente expuesto durante largas horas a los rayos del sol y sin proporcionarle agua ni alimento.

Las indagatorias también señalan que, al cambiar de domicilio, el ahora imputado presuntamente dejó al perro abandonado, permitiendo que quedara a su suerte y poniendo en riesgo su integridad física.

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Como parte de la audiencia, la Fiscalía solicitó la imposición de medidas cautelares para garantizar el desarrollo del proceso penal.

Tras analizar la petición, la autoridad judicial ordenó que Luis Jorge A. C. acuda a firmar de manera periódica ante la autoridad correspondiente y le prohibió salir del estado mientras continúe el procedimiento en su contra.

La situación jurídica del imputado será definida en la próxima audiencia, cuando la jueza determine si existen los elementos suficientes para vincularlo a proceso por el presunto delito de maltrato animal.