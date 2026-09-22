Detienen a hombre acusado de violación agravada contra su hermana en Sanahcat

Jonathan Emmanuel C.B. fue presentado ante una Juez de Control tras cumplimentarse una orden de aprehensión en su contra por el delito de violación agravada, ocurrido presuntamente en un predio de Sanahcat. Como medida cautelar, permanecerá en prisión preventiva durante el tiempo que dure el proceso.

La detención fue realizada por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes posteriormente pusieron al acusado a disposición de la autoridad judicial.

Durante la audiencia inicial, fiscales adscritos a la Unidad de Investigación y Litigación de Kanasín formularon la imputación por los hechos asentados en la causa penal 93/2026 y expusieron los argumentos para solicitar que el acusado fuera vinculado a proceso.

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Sin embargo, Jonathan Emmanuel C.B. se acogió a la ampliación del término constitucional, por lo que será en una próxima audiencia cuando la Juez de Control del Segundo Distrito determine su situación jurídica y resuelva si existen elementos suficientes para continuar el proceso en su contra.

De acuerdo con las investigaciones integradas en la carpeta judicial, los hechos se registraron durante la madrugada del 6 de julio de 2026, en un predio ubicado en Sanahcat.

Según la acusación presentada por la representación social, el investigado presuntamente agredió sexualmente a su hermana, para lo cual habría empleado violencia física y moral con el objetivo de someterla.

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La Fiscalía presentó ante la autoridad judicial los datos relacionados con el caso y sostuvo la necesidad de imponer una medida cautelar que garantizara la continuidad del proceso.

Antes de concluir la diligencia realizada en el Centro de Justicia Oral de Kanasín, la representación social expuso los argumentos para sustentar la solicitud de prisión preventiva.

Tras analizar lo planteado, la Juez de Control determinó imponer prisión preventiva oficiosa y justificada, medida que deberá permanecer vigente durante el tiempo que dure el proceso, mientras se define la situación jurídica del acusado.

El imputado mantiene su derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad penal.