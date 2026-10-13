Pescadores de Champotón regresan al mar tras semanas de mal tiempo; reportan bajas capturas

Luego de una complicada racha en el sector pesquero por mal tiempo, los ribereños han retomado sus actividades por el litoral champotonero; sin embargo, los volúmenes de captura de especies de escamas fueron relativamente bajos.

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Así lo confirmó Víctor Martínez Aguilar "El Palillo", quien comentó que en el transcurso de esta semana se irán incorporando más pescadores en la actividad de la "lisera", pesquería que se realiza por las noches.

"Regresamos al puerto con capturas relativamente muy bajas. Sólo como 20 kilos de pacotilla como chachí y cojinuda, mientras que, a duras penas con cinco kilos de pescado bueno, entre ellos pargos", destacó.

Martínez Aguilar explicó que el primer viaje, luego de varias semanas sin poder trabajar, contempló un recorrido aproximado a los 20 kilómetros de las costas.

Finalmente, el declarante espera que la situación de captura por el litoral local mejore en el transcurso de las próximas semanas.

JGH