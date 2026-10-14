Investigan robo de joyas en casa de empeño dentro de Elektra en Champotón

Un robo de joyas se registró en una casa de empeño ubicada al interior de la tienda Elektra, ubicada sobre la avenida Colosio, en Champotón.

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Según los datos recabados, el responsable huyó, mientras que en la tienda no se habrían activado los protocolos de emergencia.

El hecho ocurrió la mañana de este miércoles, alrededor de las 10:30 horas, cuando un sujeto subió a la planta alta y se dirigió al encargado del área conocida como Prenda Presta, quien en ese momento estaría acomodando varias joyas.

Presuntamente, el individuo habría arrebatado varias prendas de oro para después huir por las escaleras de la tienda. Trascendió que no se activaron los protocolos de emergencia, situación que habría permitido que el sujeto saliera de la sucursal.

Al lugar llegaron elementos de la Fiscalía de Champotón para realizar las investigaciones correspondientes. De manera extraoficial, se tuvo conocimiento de que, tanto gerente como encargado de la casa de empeño acudieron a realizar su declaración al Ministerio Público.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas. Se cree que se pudo haber tratado de un autorrobo, sin embargo, las autoridades investigan el caso.

JGH