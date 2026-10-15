Tras las lluvias en Hopelchén, poste cae sobre cables eléctricos y provoca chispazos en pleno Centro

Un poste quedó inclinado y recargado sobre cables eléctricos en la calle 21 por 23 de la colonia Centro de Hopelchén, donde también se registraron chispazos que representaban un riesgo para conductores y peatones. El incidente fue reportado por una usuaria de redes sociales durante este jueves 15 de octubre, en medio de una jornada de lluvias y condiciones de inestabilidad atmosférica en Campeche.

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A través de un video difundido en redes sociales, se observa cómo el poste permanece apoyado sobre el tendido eléctrico, mientras se producen chispazos en la zona de contacto. Ante el peligro que representaba la situación, la ciudadana pidió a la población tomar precauciones al circular por el lugar.

En las imágenes también se aprecia la presencia de personal que acudió al sitio, señalado en el reporte como trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para atender el incidente. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si la situación provocó cortes en el suministro eléctrico o afectaciones a viviendas y establecimientos cercanos.

Lluvias y fuertes vientos estaban previstos en Campeche

El incidente ocurrió durante una jornada en la que se habían pronosticado lluvias ligeras a moderadas, algunas puntuales fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y rachas fuertes de viento en diferentes municipios de Campeche.

De acuerdo con el reporte meteorológico difundido desde la mañana, estas condiciones se deben a la presencia de dos canales de baja presión, uno sobre la Sonda de Campeche y otro sobre el Golfo de Honduras, asociados a una circulación ciclónica en altura sobre la Península de Yucatán, además del ingreso de humedad proveniente del mar Caribe.

Asimismo, Protección Civil había informado sobre una línea de tormentas que avanzaba hacia el oriente de Hopelchén y Calakmul, con un incremento gradual en el potencial de lluvias durante las siguientes horas.

Aunque el reporte ciudadano se dio en medio de estas condiciones meteorológicas, no se ha confirmado oficialmente si las lluvias o las rachas de viento ocasionaron la inclinación del poste.

Debido a los chispazos y al contacto del poste con los cables eléctricos, se recomienda a la población evitar acercarse a la zona, no tocar la infraestructura afectada y permitir que el personal especializado realice las maniobras correspondientes.

JGH