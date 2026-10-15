SEP Puebla suspende clases este viernes 16 de octubre por frente frío 2: consulta los municipios afectados

La Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla anunció la suspensión de clases presenciales para este viernes 16 de octubre de 2026 en escuelas de todos los niveles educativos de las sierras Norte, Nororiental y Negra, debido al pronóstico de lluvias intensas a torrenciales asociadas al frente frío número 2.

A través de un comunicado difundido este jueves 15 de octubre, la dependencia estatal informó que los estudiantes de las tres regiones continuarán sus actividades escolares a distancia, como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas adversas.

¿En qué municipios de Puebla se suspenden clases el viernes 16 de octubre?

La SEP detalló que la suspensión de actividades presenciales se aplicará en municipios de tres regiones del estado.

En la Sierra Norte, la medida incluye localidades como Huauchinango, Xicotepec, Zacatlán, Chignahuapan, Tetela de Ocampo, Pahuatlán, Ahuazotepec, Francisco Z. Mena, Venustiano Carranza y Zongozotla, entre otras.

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Para la Sierra Nororiental, las clases presenciales quedarán suspendidas en Cuetzalan del Progreso, Zacapoaxtla, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Zaragoza, Hueytamalco, Huehuetla, Jonotla, Olintla y otros municipios de la región.

Mientras tanto, en la Sierra Negra, la disposición contempla municipios como Ajalpan, Altepexi, Coxcatlán, Coyomeapan, Eloxochitlán, Tehuacán, Tepanco de López, Vicente Guerrero, Zinacatepec y Zoquitlán, entre otros.

La dependencia precisó que la suspensión será únicamente de actividades presenciales, por lo que los alumnos deberán tomar clases a distancia durante este viernes.

Frente frío 2 provocará lluvias intensas y posible granizo en Puebla

De acuerdo con el alertamiento de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, el frente frío número 2 podría generar lluvias intensas a torrenciales, acompañadas de actividad eléctrica, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo.

📢¡Atención! 🌧️🏫La dependencia da a conocer información relevante para nuestra comunidad educativa. #TransformarEnGrande #PorAmorAPuebla https://t.co/7qD01xo7ve — Secretaría de Educación Pública (@SEPGobPue) October 15, 2026

Ante este escenario, la SEP Puebla exhortó a madres y padres de familia, estudiantes y personal docente a mantenerse informados mediante los canales oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Las autoridades estatales señalaron que la medida busca reducir riesgos para la comunidad educativa ante las condiciones meteorológicas previstas para este viernes 16 de octubre.

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