Tres heridos deja fuerte choque de motocicletas en la colonia Venustiano Carranza de Champotón

Al menos tres personas lesionadas, así como daños materiales de consideración, fue el saldo que arrojó un hecho de tránsito que involucró a dos motocicletas por la colonia Venustiano Carranza, en la ciudad de Champotón.

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El hecho ocurrió en el cruce de la calle 7 con 6 en la colonia antes referida, generando una fuerte movilización policial y de emergencia, así como la concentración de curiosos.

La policía verificó el reporte, mientras que una ambulancia del SAMU acudió para brindar atención de primeros auxilios. Trasladaron al nosocomio local a una persona en camilla, aparentemente con lesiones de gravedad, mientras que a las otras dos solo policontundidas.

Las motos involucradas fueron una Italika 125Z y la otra una Italika DT150. Según testigos, el accidente fue resultado de la imprudencia de ambos motoristas.

El motorista de la DT150, un menor de edad, no habría respetado su alto al asomar desde la calle 7, justo cuando el de la 125Z circulaba sobre la calle 6 a exceso de velocidad y demasiado pegado a su costado derecho, lo que habría ocasionado el accidente.

Ambas unidades fueron trasladadas a la comandancia local, donde quedaron a disposición de las autoridades policiales, en espera de que las partes involucradas lleguen a un acuerdo para la reparación de daños materiales y lo que resulte.

JGH