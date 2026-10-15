Campesinos y menonitas le hacen la chamba a la alcaldía: reparan camino con su propio dinero en Hopelchén

Ante la falta de respuesta de las autoridades, campesinos de Rancho Sosa y menonitas que tienen parcelas en la zona decidieron hacerle la chamba a la comuna y comenzaron por su cuenta los trabajos de bacheo con asfalto del camino que comunica el entronque de la carretera estatal 261 con el centro de producción de la comunidad, un tramo que permanece en deplorables condiciones.

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Con recursos propios y la aportación de los productores menonitas, los habitantes decidieron reparar los hoyancos que afectan la circulación, ante la necesidad de contar con una vía en mejores condiciones para el traslado de personas y productos del campo. Mientras el camino presenta daños, son los propios usuarios quienes aportan dinero, equipo y trabajo para atender el problema.

El tramo donde comenzaron los trabajos parte del entronque con la carretera federal, ubicado a unos cuatro kilómetros de la cabecera municipal de Hopelchén, y comunica con varias comunidades de la región. Desde ese punto hay aproximadamente 14 kilómetros hasta Rancho Sosa y 18 kilómetros hasta Yaxché Akal, por lo que la vía es importante para el tránsito de los habitantes y las actividades productivas.

Además, el camino conduce hacia la zona arqueológica de Santa Rosa de Xtampak, lo que lo convierte en una ruta de acceso para quienes se dirigen a ese sitio. Pese a su utilidad para las comunidades rurales, el deterioro del pavimento ha obligado a los propios usuarios a buscar alternativas para reparar los puntos más afectados.

José Alfredo Caamal Moo, agente municipal de Rancho Sosa, informó que los menonitas que tienen parcelas en esa zona compraron el asfalto para comenzar las reparaciones. Por su parte, los campesinos y productores de la comunidad se encargan de las labores de bacheo, con el apoyo de un tractor y un remolque que también facilitaron los menonitas.