Instituto Electoral de Campeche acumula 53 quejas por actos anticipados de campaña y promoción personalizada

El Instituto Electoral del Estado de Campeche ha recibido 53 quejas por presuntos actos de promoción personalizada, actos anticipados de campaña y de precampaña, presentadas principalmente por los partidos Movimiento Regeneración Nacional y Movimiento Ciudadano, además de algunas interpuestas por el Partido Revolucionario Institucional.

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La presidenta de la Comisión de Quejas, Brenda Noemí Domínguez Aké, informó que, aunque entre las denuncias figuran señalamientos relacionados con el uso de recursos públicos y actividades de promoción política, hasta el momento no han recibido quejas específicamente por la asistencia de servidores públicos a eventos político partidistas.

En este contexto, sentenció que los funcionarios tienen prohibido acudir a actos proselitistas o partidistas durante días y horarios hábiles, debido a que podrían vulnerar los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral, además de descuidar sus responsabilidades y utilizar recursos públicos para fines distintos a los institucionales.

Explicó que estos recursos no se limitan al dinero en efectivo, pues también pueden involucrar vehículos oficiales, combustible pagado por el Estado o personal bajo las órdenes del funcionario. En cambio, la asistencia durante días inhábiles, fines de semana, vacaciones o días festivos está permitida, siempre que participen en calidad de ciudadanos y no utilicen su cargo para promover candidaturas o plataformas electorales.

Domínguez Aké indicó que las 53 quejas se tramitan actualmente mediante Procedimientos Ordinarios Sancionadores, debido a que el Proceso Electoral Local iniciará hasta diciembre. Bajo esta modalidad, el IEEC investiga e integra los expedientes para posteriormente remitirlos al Tribunal Electoral del Estado de Campeche, instancia encargada de resolverlos.

Añadió que algunas denuncias ya fueron desechadas, aunque no precisó cuántas, y aclaró que hasta ahora no se han confirmado las infracciones señaladas en estos asuntos.

La consejera también informó que el organismo analizará una reciente resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación relacionada con actos anticipados de campaña, para determinar si ciertos señalamientos deben investigarse mediante Procedimientos Especiales Sancionadores, aun cuando el Proceso Electoral todavía no haya iniciado.

El análisis jurídico permitirá establecer la vía correspondiente y determinar si las conductas denunciadas configuran alguna infracción a la legislación electoral.

JGH