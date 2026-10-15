Clima en Campeche viernes 16 de octubre: SMN prevé lluvias fuertes en gran parte del estado

Las lluvias muy fuertes regresarán a gran parte de Campeche este viernes 16 de octubre, con acumulaciones de entre 50 y 75 milímetros en las regiones norte, centro y sur del estado, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). A pesar de las precipitaciones, continuará el ambiente caluroso, con temperaturas máximas de 30 a 35 grados Celsius.

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Según el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), estas condiciones serán provocadas por canales de baja presión, en combinación con el ingreso de humedad del Golfo de México y el mar Caribe, así como divergencia en altura. Estos sistemas favorecerán la formación de nubes y precipitaciones en la Península de Yucatán, con lluvias puntuales muy fuertes tanto en Campeche como en Quintana Roo.

Además de las lluvias, el SMN pronostica para Campeche vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 km/h, por lo que no se descartan afectaciones durante las tormentas. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y ocasionar encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, especialmente donde existan problemas de drenaje.

Para este viernes, las autoridades meteorológicas también prevén temperaturas máximas de 30 a 35 grados Celsius, por lo que el calor persistirá durante parte de la jornada. Ante el pronóstico de lluvias muy fuertes, se recomienda a la población mantenerse pendiente de los avisos de Protección Civil, evitar cruzar calles inundadas y extremar precauciones al conducir, principalmente durante los periodos de mayor intensidad de las precipitaciones.

JGH