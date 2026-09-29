Clima en Campeche miércoles 30 de septiembre: Lluvias muy fuertes y calor marcarán el último día del mes

El miércoles 30 de septiembre, último día del mes, Campeche tendrá condiciones de lluvia y ambiente caluroso, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, SMN, que prevé lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en distintas zonas del estado.

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El organismo pronosticó para Campeche lluvias de 50 a 75 milímetros, principalmente en el sur y norte de la entidad, debido a la interacción de canales de baja presión, divergencia en altura y una vaguada sobre la Península de Yucatán.

Estas condiciones también favorecerán la presencia de lluvias y chubascos en otros estados de la Península de Yucatán, con precipitaciones fuertes con puntuales muy fuertes en Yucatán y Quintana Roo.

Además de las lluvias, el SMN señaló que prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso en la Península de Yucatán. Para Campeche se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius.

En cuanto al viento, se pronostican para Campeche velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.

El pronóstico indica que las lluvias fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento, además de generar encharcamientos e incremento en los niveles de ríos y arroyos en zonas donde las precipitaciones sean más intensas.

Por ello, durante este miércoles se podrían presentar condiciones variables en diferentes puntos del estado, con periodos de lluvia y temperaturas elevadas a lo largo de la jornada.

El SMN también advierte que las precipitaciones fuertes pueden reducir la visibilidad y generar afectaciones en zonas bajas, por lo que se recomienda tomar precauciones al momento de conducir.

Así, Campeche cerrará septiembre con un pronóstico que combina lluvias muy fuertes, calor y rachas de viento, principalmente en algunas regiones del estado.

JGH