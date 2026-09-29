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Clima en Campeche miércoles 30 de septiembre: Lluvias muy fuertes y calor marcarán el último día del mes

El SMN pronostica lluvias muy fuertes en zonas de Campeche este miércoles 30 de septiembre, último día del mes, además de temperaturas de hasta 40 °C y rachas de viento.

Por Redacción Por Esto!

29 de sept de 2026

2 min

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El SMN pronostica lluvias muy fuertes en Campeche para este miércoles 30 de septiembre.
El SMN pronostica lluvias muy fuertes en Campeche para este miércoles 30 de septiembre. / Por Esto!

El miércoles 30 de septiembre, último día del mes, Campeche tendrá condiciones de lluvia y ambiente caluroso, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, SMN, que prevé lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en distintas zonas del estado.

Campeche registrará lluvias constantes entre el final de septiembre y el inicio de octubre.

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El organismo pronosticó para Campeche lluvias de 50 a 75 milímetros, principalmente en el sur y norte de la entidad, debido a la interacción de canales de baja presión, divergencia en altura y una vaguada sobre la Península de Yucatán.

Estas condiciones también favorecerán la presencia de lluvias y chubascos en otros estados de la Península de Yucatán, con precipitaciones fuertes con puntuales muy fuertes en Yucatán y Quintana Roo.

Además de las lluvias, el SMN señaló que prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso en la Península de Yucatán. Para Campeche se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius.

En cuanto al viento, se pronostican para Campeche velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.

El pronóstico indica que las lluvias fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento, además de generar encharcamientos e incremento en los niveles de ríos y arroyos en zonas donde las precipitaciones sean más intensas.

Por ello, durante este miércoles se podrían presentar condiciones variables en diferentes puntos del estado, con periodos de lluvia y temperaturas elevadas a lo largo de la jornada.

El SMN también advierte que las precipitaciones fuertes pueden reducir la visibilidad y generar afectaciones en zonas bajas, por lo que se recomienda tomar precauciones al momento de conducir.

Así, Campeche cerrará septiembre con un pronóstico que combina lluvias muy fuertes, calor y rachas de viento, principalmente en algunas regiones del estado.

JGH

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