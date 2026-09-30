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Clima en Campeche hoy miércoles: ¡Paraguas a la mano! Pronostican lluvias intensas la última tarde de septiembre

Campeche cerrará septiembre con lluvias puntuales intensas, rachas de viento y temperaturas máximas que podrían alcanzar los 40 grados Celsius.

Por Redacción Por Esto!

30 de sept de 2026

2 min

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¡Cuidado con los encharcamientos! Prevén fuertes lluvias en Campeche
¡Cuidado con los encharcamientos! Prevén fuertes lluvias en Campeche

Campeche cerrará septiembre con una combinación de calor intenso y condiciones favorables para tormentas. Para este miércoles 30 de septiembre, el pronóstico meteorológico advierte lluvias puntuales intensas en zonas del estado, mientras las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 35 y 40 grados Celsius.

De acuerdo con información basada en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una vaguada en altura sobre la Península de Yucatán, en combinación con canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, mantendrá condiciones para el desarrollo de precipitaciones. El pronóstico más reciente del SMN ubica a Campeche y Yucatán entre las entidades con lluvias puntuales intensas, mientras que para Chiapas y Quintana Roo se esperan lluvias muy fuertes.

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Las precipitaciones podrían presentarse acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento, por lo que las lluvias de mayor intensidad podrían ocasionar encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, además de reducir la visibilidad en carreteras. Para Campeche también se contemplan rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora.

El agua, sin embargo, no dará tregua al calor. El ambiente continuará de caluroso a muy caluroso en la Península de Yucatán y en territorio campechano el termómetro podría ubicarse entre los 35 y 40 grados, principalmente durante las horas de mayor radiación solar.

Para la población, la recomendación es mantenerse pendiente de la evolución de las tormentas, especialmente durante la tarde y noche, cuando las condiciones atmosféricas pueden favorecer el desarrollo de precipitaciones. En caso de lluvias fuertes, se recomienda evitar calles inundadas, corrientes de agua y zonas bajas, además de conducir con precaución. La Coordinación Nacional de Protección Civil también recomienda mantener libres de basura coladeras y desagües y no intentar cruzar acumulaciones importantes de agua.

Así, Campeche despedirá septiembre con paraguas y ropa ligera a la mano: el último día del mes estará marcado por temperaturas elevadas y el riesgo de tormentas fuertes en diferentes puntos de la entidad.

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