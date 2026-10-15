Ford Fiesta termina incrustado contra un tráiler en Ciudad del Carmen; intentó ganarle el paso

Tremendo susto se llevaron los ocupantes de un automóvil particular luego de que la unidad en la que viajaban se impactara de frente contra la plataforma de un tractocamión, durante la noche de este jueves, en calles de la colonia Justo Sierra. El percance dejó daños materiales de varios miles de pesos y complicaciones a la circulación vehicular.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 74, en su cruce con la avenida Camarón, donde, de acuerdo con los primeros reportes, el operador de un tractocamión International blanco, con placas de circulación del servicio de carga federal, realizaba maniobras para incorporarse a la avenida Camarón y continuar su recorrido con dirección a la Periférica Norte.

Sin embargo, durante la maniobra, el conductor de un automóvil Ford Fiesta color plata, con matrícula del estado de Campeche, presuntamente intentó ganarle el paso por el carril derecho, lo que provocó que terminara impactándose de frente contra la plataforma que transportaba la pesada unidad.

Tras la colisión, el automóvil quedó incrustado contra la plana del tractocamión, generando daños materiales de consideración y momentos de tensión para sus ocupantes.

El accidente también provocó el cierre total de dos carriles de circulación, lo que afectó el tránsito vehicular en este sector de la ciudad mientras las unidades permanecían en la zona.

Al lugar arribaron peritos de Tránsito y ajustadores de las compañías aseguradoras, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido y comenzaron las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades.

Finalmente, las partes involucradas buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados por este aparatoso accidente.

JGH