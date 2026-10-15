Tarde de accidentes en Ciudad del Carmen: tres choques en principales avenidas dejan un motociclista lesionado

Una serie de percances automovilísticos registrados durante la tarde de este jueves en distintos puntos de Ciudad del Carmen movilizó a cuerpos de seguridad y peritos de Tránsito, dejando como saldo cuantiosos daños materiales y complicaciones viales, aunque afortunadamente en ninguno de los casos se reportaron personas con lesiones de gravedad.

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El primer accidente ocurrió en las inmediaciones de la colonia Fátima, sobre la avenida 56 en su cruce con la avenida 47, a la altura de los semáforos. En el sitio, el conductor de un taxi Chevrolet con número económico 2470 no guardó la debida distancia e impactó por alcance la parte trasera de un automóvil Volkswagen Sedán de color blanco.

Un taxi colisionó por alcance contra la parte trasera de un Volkswagen Sedán en los semáforos de la colonia Fátima. / Israel Lozano

Tras la colisión, ambas unidades quedaron detenidas sobre el carril izquierdo, lo que generó un cuello de botella en este transitado cruce hasta que los involucrados llegaron a un acuerdo mediante sus aseguradoras para cubrir los daños.

Posteriormente, sobre el puente de La Caleta, en el cruce de la avenida 56 con la avenida Malecón de la Caleta en la colonia Morelos, un motociclista resultó con golpes en diversas partes del cuerpo luego de ser atropellado por una camioneta Nissan de batea con placas de Tamaulipas, la cual transportaba equipaje.

El conductor de la motocicleta salió proyectado al pavimento pero sus lesiones no requirieron traslado a un hospital. / Israel Lozano

El conductor de la motocicleta Honda salió proyectado hacia el pavimento; sin embargo, tras ser valorado en el sitio por personal competente, se determinó que sus lesiones no requerían traslado a un hospital. Las unidades obstruyeron parcialmente la circulación hasta que las partes firmaron el desistimiento correspondiente tras convenir la reparación de las afectaciones.

Finalmente, sobre la avenida Isla de Tris, en su intersección con la avenida 10 de Julio frente al establecimiento La Langosta en la colonia Francisco I. Madero, se registró un choque entre una camioneta de compañía y un vehículo compacto.

Una camioneta Frontier chocó contra un Jetta rojo sobre la avenida Isla de Tris frente al negocio La Langosta. / Israel Lozano

La conductora de una camioneta Nissan Frontier presuntamente cambió de carril sin precaución e impactó la parte delantera de un Volkswagen Jetta de color rojo, provocando el desprendimiento parcial de la defensa y dejando piezas esparcidas sobre la cinta asfáltica. No se registraron heridos y la vialidad fue liberada minutos después tras el acuerdo entre las aseguradoras.

JGH