Ex Hacienda Kalá: vecinos llevan cinco años entre malos olores, baches y aguas negras

A más de cinco años de padecer malos olores por la presunta falta de mantenimiento del cárcamo y baches, vecinos de la unidad habitacional Ex Hacienda Kalá y de la colonia 20 de Noviembre demandan obras de repavimentación.

Esto, en el entronque de las calles Decimoprimera con Vigésima, Vigésima Quinta, Vigésimo Tercera y Emiliano Zapata, donde se ha convertido en un área muy transitada por habitantes de ambos sectores, debido al paso hacia instalaciones deportivas y escuelas de la unidad habitacional Ciudad Concordia.

“Llevamos años acá viviendo con malos olores, temor a enfermarnos por el estancamiento de las aguas residuales del cárcamo, que hasta la fecha las autoridades municipales no le dan mantenimiento, al igual que las calles, con baches por donde quiera, y el tránsito no para pese al mal estado del pavimento”, manifestó Mari Cruz Mosqueda Contreras, vecina de Ex Hacienda Kalá.

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“Y cada año se nos rebosan las aguas negras hacia nuestro lado, porque siempre falla el cárcamo, sobre todo en época de lluvia. Esto se vuelve un foco de infección, basurero y maleza, y como no construyen la calle, por necesidad todos pasamos entre el lodazal y los que llevamos a nuestros hijos en moto pasamos a caernos”, comentó Marisol Sánchez, vecina de la 20 de Noviembre.

Sumado a esto, están las fallas constantes del alumbrado público, que han demandado a las autoridades municipales atender, pues, sobre todo de noche, quienes se arriesgan a pasar entre los caminos de maleza, entre la 20 de Noviembre y Ex Hacienda Kalá, son estudiantes de las escuelas Secundaria Técnica 23, del bachillerato CECyTEC y de la primaria Mártires de la Revolución. “Como no hay escuelas en estos sectores, a los chamacos no les queda más remedio que ir y regresar por estas calles de tierra. Lo bueno es que hay cámaras de vigilancia y patrullaje, pero no por eso deja de ser un riesgo para los estudiantes pasar entre tierra

y fallas del alumbrado”, agregó Diana Lara, ciudadana del sector. También pidieron a las autoridades brindar servicio de alumbrado durante las noches en la nueva cancha de pasto sintético que el Gobierno Federal instaló junto al Centro Paralímpico de Campeche, en el cruce de la calle Tres con Vigésima Tercera.

“Vemos que sí la están usando jóvenes y hasta mamás y sus hijos, pero de noche desconocemos por qué dejó de funcionar el sistema de alumbrado, que hace falta”, añadió Germán Caballero, habitante del sector