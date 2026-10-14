Padre pide ayuda para salvar a su bebé recién nacida en Campeche; necesita cirugía de corazón

Acostumbrado a ayudar a los pacientes del Hospital Dr. Manuel Campos, en la ciudad de Campeche, Jair de Jesús Cuevas Gómez enfrenta ahora una de las situaciones más difíciles de su vida. Su hija Ema, de apenas siete días de nacida, permanece internada en terapia intensiva debido a una cardiopatía congénita que requiere atención médica especializada y una intervención quirúrgica.

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El trabajador, quien se desempeña como camillero del mismo hospital donde se encuentra internada su bebé, hizo un llamado a las autoridades para conseguir su traslado a una unidad médica de tercer nivel, donde cuenten con el equipo y los especialistas necesarios para atender su condición.

De acuerdo con su testimonio, Ema nació con una transposición de grandes vasos sanguíneos, una malformación congénita que altera la conexión de las principales arterias del corazón. La menor necesita un procedimiento especializado que permita estabilizar su condición y, posteriormente, una cirugía a corazón abierto.

Hospitales de otros estados no han podido recibir a la bebé

Jair explicó que han buscado alternativas para trasladar a su hija a hospitales de Mérida, Tabasco y Chiapas, pero hasta el momento no han conseguido que sea aceptada debido, según le han informado, a la falta de medicamentos, especialistas, equipo médico o disponibilidad hospitalaria.

Ante estas dificultades, la familia considera la posibilidad de que Ema sea trasladada a la Ciudad de México, donde podría recibir la atención especializada que necesita. Sin embargo, el padre advirtió que el traslado debe realizarse bajo condiciones médicas especiales debido al delicado estado de salud de la recién nacida.

El camillero también señaló que su hija depende de un medicamento especializado cuya disponibilidad es limitada y que, de acuerdo con sus estimaciones, adquirirlo por cuenta propia podría representar un gasto de aproximadamente 50 mil pesos por semana.

La preocupación de la familia aumenta ante la posibilidad de que el medicamento disponible se agote en los próximos días, mientras continúan las gestiones para encontrar un hospital que pueda recibirla.

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Agradece al personal médico del Hospital Manuel Campos

A pesar de las dificultades, Jair dejó claro que su petición no es una denuncia contra el hospital donde trabaja, sino un llamado para conseguir los recursos y la atención especializada que requiere su hija.

“No me estoy quejando del Manuel Campos, no. Al contrario, yo estoy agradecido con el Manuel Campos porque me tiene acá a mi hija. Mi hija está en terapia intensiva”, expresó durante su llamado público.

Reconoció que gracias a la atención y al esfuerzo del equipo médico del hospital, Ema continúa con vida, mientras su familia busca alternativas para garantizar la continuidad de su tratamiento.

En medio de esta situación, la pequeña fue inscrita recientemente en el Registro Civil, un paso importante para su familia, que mantiene la esperanza de verla superar sus problemas de salud.

De acuerdo con la información proporcionada, se contempla que la recién nacida pueda someterse a una cirugía dentro de aproximadamente dos meses, siempre que su evolución médica lo permita. No obstante, el padre insiste en que es necesario conseguir cuanto antes la atención especializada y los medicamentos que necesita para mantenerse estable.

Padre solicita apoyo de las autoridades para agilizar el traslado

Jair relató que ha buscado apoyo ante instancias del Gobierno del Estado, pero aseguró que hasta el momento no ha obtenido una solución concreta para el traslado de su hija.

“Es muy difícil la situación, la verdad no sé qué hacer y estoy pidiendo ayuda de todas las formas posibles”, manifestó.

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El camillero reiteró que su prioridad es encontrar un hospital que pueda recibir a Ema y garantizar el tratamiento que requiere, mientras permanece bajo los cuidados del personal médico del Hospital Manuel Campos.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la aceptación de la menor en alguna unidad hospitalaria de tercer nivel ni sobre una fecha para su posible traslado.

JGH