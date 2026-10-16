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Campeche / Sucesos

Fallece la pequeña Emma tras complicaciones durante su traslado de Campeche a Mérida

La recién nacida Emma falleció tras sufrir complicaciones graves durante su traslado de Campeche a Mérida por una cardiopatía congénita. IMSS Bienestar confirmó el deceso.

Por Redacción Por Esto!

16 de oct de 2026

2 min

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La recién nacida Emma falleció tras complicarse su estado de salud durante el traslado médico a Mérida.
La recién nacida Emma falleció tras complicarse su estado de salud durante el traslado médico a Mérida. / Especial

La pequeña Emma, recién nacida con una cardiopatía congénita compleja por la que su padre había solicitado ayuda en Campeche, falleció este viernes, luego de presentar complicaciones graves durante su traslado a un hospital de alta especialidad en Mérida, Yucatán, confirmó IMSS Bienestar mediante un comunicado oficial.

La familia teme que se agote el medicamento especializado que mantiene con vida a la recién nacida.

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La bebé permanecía bajo atención médica en el Hospital Dr. Manuel Campos, en la capital campechana, desde donde se realizaron las gestiones para trasladarla al Hospital Regional de Alta Especialidad de Yucatán, con el objetivo de que recibiera tratamiento especializado debido a la complejidad de su padecimiento.

El caso había generado atención luego de que su padre hiciera un llamado para conseguir la atención médica que necesitaba su hija. Durante la mañana de este viernes se había informado sobre su traslado hacia Mérida, lo que representaba una oportunidad para continuar con su tratamiento.

Emma presentó complicaciones graves durante su traslado a Mérida

De acuerdo con IMSS Bienestar, la recién nacida presentó complicaciones graves mientras era trasladada, situación que obligó al personal médico a retornar al hospital de origen para brindarle atención de urgencia.

Una vez de regreso, Emma recibió atención médica y maniobras avanzadas de reanimación. Sin embargo, a pesar de las intervenciones realizadas, su estado de salud continuó deteriorándose hasta que finalmente se confirmó su fallecimiento.

La institución no precisó qué complicaciones presentó durante el trayecto ni dio a conocer una causa médica más específica del deceso.

IMSS Bienestar confirma el deceso de la recién nacida Emma tras presentar complicaciones médicas
IMSS Bienestar confirma el deceso de la recién nacida Emma tras presentar complicaciones médicas

IMSS Bienestar confirma fallecimiento y expresa condolencias

A través de su comunicado, IMSS Bienestar lamentó la muerte de la recién nacida y expresó sus condolencias a sus familiares.

IMSS Bienestar lamenta profundamente el fallecimiento de la paciente, ocurrido este 16 de octubre, y expresa sus más sinceras condolencias y solidaridad a su familia.

La bebé Emma fue trasladada de urgencia a Mérida para atender la cardiopatía congénita que padece desde su nacimiento.

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La institución también informó que mantiene comunicación con la familia respecto a la atención médica brindada durante el proceso.

El fallecimiento de Emma ocurre después de los esfuerzos de su padre por conseguir atención especializada para tratar la cardiopatía congénita que presentaba desde su nacimiento.

JGH

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