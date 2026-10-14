Feriantes se retiran de Ah Kim Pech en Campeche tras corte anticipado de luz y bajas ventas

Luego de que el Ayuntamiento de Campeche negara tener información sobre el adelanto del corte de energía eléctrica, comerciantes y feriantes continúan retirándose del área de Ah Kim Pech, donde este año fueron reubicados debido al inicio de las obras del nuevo Foro.

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Sin pena ni gloria, los comerciantes continuaron con el desmantelamiento de sus puestos y el empaquetado de mercancía, bajo los calurosos toldos instalados sobre la avenida Fundadores, entre las intersecciones con las vialidades Miguel Alemán, en el barrio de San Francisco, y María Lavalle Urbina, en el área de Ah Kim Pech.

Por su parte, en la prolongación de la avenida Francisco I. Madero y la María Lavalle Urbina, la empresa de juegos mecánicos Roca continuó con el desmantelamiento de sus atracciones, al reportar también menores ganancias que el año pasado.

Incluso, al lugar llegó personal de la Comisión Federal de Electricidad para supervisar el corte de energía, que, según los comerciantes, se realizó de manera anticipada y habría incumplido el acuerdo con las autoridades municipales, que establecía mantener el servicio hasta ayer martes.

El suministro fue suspendido desde temprano el pasado lunes, lo que afectó principalmente a los comerciantes que contaban con productos perecederos, como helados y paletas de hielo, quienes tuvieron que acelerar el retiro de sus puestos.

Se espera que durante el día de hoy dichas vialidades queden nuevamente abiertas al tránsito vehicular. Desde el mes pasado, estas permanecieron obstruidas por la realización de las ferias de San Román y San Francisco, lo que representó un dolor de cabeza para los ciudadanos, quienes no pudieron utilizar estas vías, sobre todo durante las horas de entrada y salida de estudiantes de las distintas escuelas de la zona, como el jardín de niños y la primaria Miguel Hidalgo, así como las preparatorias Dr. Nazario Víctor Montejo Godoy e Instituto Campechano, además de guarderías, centros de educación especial y diversos centros de trabajo del IMSS, ISSSTE y Hacienda.

También se espera que la ruta de transporte público Ko’ox retome su recorrido habitual, el cual fue modificado con motivo de las ferias.

Aunque los puestos comerciales y las atracciones mecánicas se retiran, autoridades del Ayuntamiento de Campeche indicaron que la Feria de San Francisco no ha concluido, pues las actividades culturales continuarán.

Entre las actividades programadas se encuentran la visita al santo patrono de San Francisco por parte del gremio Felipe de Jesús, la Mega Lotería Campechana del DIF Municipal, prevista para hoy, y, para el jueves, el Máster Chef Clase Campechanidad, la visita a la iglesia del gremio San Pedro y San Pablo, así como el Festival Cultural Noche de Danzón.

La clausura formal de la feria, con la subida de la imagen de San Francisco, se llevará a cabo el domingo 18 de octubre, con un festival cultural y un baile amenizado por el grupo musical Sentido Tropical, bajo la dirección del maestro Alberto Narciso Martín Ruiz.

JGH