Tortón estuvo a punto de caer al mar tras choque en la Costera del Golfo en Ciudad del Carmen

Un aparatoso accidente se registró durante la medianoche sobre la carretera Costera del Golfo 180, en el tramo comprendido entre el Faro Xicalango y la caseta del Puente Zacatal, a la entrada de Ciudad del Carmen, donde un camión tipo Tortón estuvo a punto de precipitarse al mar tras ser impactado por otra unidad pesada.

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De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando un camión de autotransporte tipo Tortón, de color blanco y con placas foráneas, circulaba sobre la vía federal. Presuntamente, un tractocamión tipo madrina con doble remolque lo golpeó de costado, provocando que el operador perdiera el control de la unidad y saliera de la cinta asfáltica.

Tras el impacto, el Tortón se proyectó hacia el costado de la carretera, terminando sobre el rompeolas de rocas, donde quedó atascado a escasos metros del mar, evitando así una posible caída que pudo haber tenido consecuencias fatales.

El conductor de la unidad afectada fue atendido en el lugar por paramédicos, quienes determinaron que únicamente presentaba crisis nerviosa, sin lesiones de gravedad.

Responsable huyó, pero fue detenido por la Guardia Nacional. / Israel Lozano

En tanto, el presunto responsable del accidente se dio a la fuga con dirección hacia Villahermosa; sin embargo, fue localizado y detenido posteriormente en el poblado de Puerto Rico por elementos de la Guardia Nacional, quienes lo pusieron a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

Elementos de la Guardia Nacional, en coordinación con personal de grúas, realizaron las maniobras correspondientes para retirar el camión que permanecía varado sobre el rompeolas y trasladarlo ante la autoridad competente, junto con el conductor detenido, a fin de continuar con las investigaciones.

El incidente generó movilización de cuerpos de seguridad y afectaciones parciales a la circulación en la zona, mientras se llevaban a cabo las labores de rescate de la unidad siniestrada.

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JGH