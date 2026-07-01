Reconstrucción del puente Mérida-Progreso alcanza 54% de avance

La rehabilitación y reconstrucción del puente ubicado en el kilómetro 34.1 de la carretera federal Mérida–Progreso registra un avance de 54%, informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a un mes del inicio de los trabajos.

La dependencia federal indicó que las labores se mantienen de forma ininterrumpida para restablecer la seguridad en una de las vialidades con mayor flujo vehicular, tras informar que ya concluyó la cimentación de las ocho pilas que conformarán la nueva estructura, una de las etapas más importantes del proyecto al constituir la base que soportará la superestructura del puente.

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De manera simultánea continúan los trabajos de demolición de losas, parapetos de concreto y banquetas, labores indispensables para retirar las trabes prefabricadas existentes y sustituirlas por elementos nuevos.

La SICT informó que las 14 trabes que integrarán el nuevo puente ya fueron fabricadas y permanecen listas para su instalación, una vez que concluyan las maniobras de retiro de la estructura anterior.

Asimismo, avanzan los trabajos de habilitado de la cimbra correspondiente al segundo caballete de la subestructura, proceso que permitirá continuar con la construcción de los apoyos definitivos del puente.

Como parte del equipamiento, la dependencia ya cuenta con los apoyos de neopreno que serán colocados entre las trabes y los caballetes. Estos dispositivos especializados permiten distribuir adecuadamente las cargas de la estructura, absorber las variaciones provocadas por los cambios de temperatura y reducir los efectos de las vibraciones ocasionadas por el paso constante de vehículos ligeros y de carga.

Rutas alternas

Mientras continúan las obras, permanece en operación el dispositivo vial implementado desde el inicio de los trabajos para disminuir las afectaciones a los miles de automovilistas que diariamente transitan por esta carretera, considerada el principal acceso terrestre entre Mérida y el puerto de Progreso, además de comunicar con diversos destinos turísticos del litoral yucateco.

Actualmente continúa habilitado un desvío provisional que permite la circulación en ambos sentidos utilizando los carriles del cuerpo “B”, correspondientes al sentido Progreso–Mérida, en el tramo comprendido entre el distribuidor vial de acceso al puerto y el entronque hacia Chelem.

La SICT señaló que este operativo adquiere mayor relevancia durante el periodo vacacional de verano, cuando aumenta significativamente el flujo vehicular hacia las playas de la costa yucateca.

Por ello, recomendó a quienes viajen desde Mérida con destino a Chicxulub Puerto, San Benito y Telchac Puerto utilizar como ruta alterna la carretera Conkal–Chicxulub Puerto, con el propósito de reducir la carga vehicular sobre la vía federal y disminuir los tiempos de traslado.

Finalmente, la dependencia exhortó a los conductores a respetar los límites de velocidad establecidos en la zona de obra, atender la señalización preventiva y seguir las indicaciones del personal encargado del control del tránsito, debido a la presencia permanente de maquinaria pesada y trabajadores.