Cientos de familias quedan incomunicadas en Isla Arena por falla en el puente

Pobladores de la comunidad de Isla Arena se quedaron temporalmente sin acceso vehicular debido a los trabajos de reparación que nuevamente se realizan en el puente de paso de agua natural que comunica a la localidad. La estructura, que había sido reparada recientemente, volvió a presentar daños durante los trabajos de compactación, lo que obligó al cierre total del paso para vehículos.

De acuerdo con la información proporcionada por los mismos pescadores, mientras una máquina compactadora realizaba labores sobre el puente, la parte que ya había sido construida comenzó nuevamente a agrietarse. Ante ello, los trabajadores determinaron retirar todo el material colocado y realizar nuevamente la construcción, situación que dejó incomunicada a la comunidad durante el proceso.

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Los trabajos tendrán una duración de poco más de tres días, según se informó, por lo que durante este periodo se mantendrá restringido el tránsito vehicular hacia la comunidad. Las autoridades y trabajadores solicitaron a los pobladores y visitantes tomar precauciones y tener paciencia mientras concluyen las labores de reconstrucción del puente.

Por el momento, las personas que necesiten ingresar a Isla Arena deben dejar sus vehículos a la altura del puente en reparación, desde donde podrán continuar su traslado hacia la comunidad en otra unidad. Actualmente, únicamente las motocicletas tienen posibilidad de pasar por el puente, mientras continúan los trabajos de construcción en la estructura dañada.

Asimismo, se pidió la comprensión de los habitantes, ya que es necesario permitir que el material utilizado en la obra seque y adquiera la resistencia necesaria antes de permitir nuevamente el paso de vehículos pesados, con el objetivo de evitar que la estructura vuelva a sufrir daños en el futuro.

La parte afectada tuvo que ser derribada nuevamente y ahora se realiza un nuevo colado con mayor grosor, con la fi nalidad de reforzar el puente y evitar que vuelva a presentar daños. Los trabajadores explicaron que la medida es preventiva y busca garantizar la durabilidad de la obra a largo plazo.

Mientras concluyen las labores, se recomienda a quienes tengan necesidad de viajar a Isla Arena organizar traslados con anticipación y respetar las indicaciones de los trabajadores. La comunidad espera que, una vez fi nalizada la reparación, el puente quede en condiciones para resistir el tránsito y las condiciones naturales del entorno.