En Campeche reciben apoyo 125 pacientes con cáncer

El cáncer continúa ganando terreno y cada vez afecta a más familias. En Campeche, el albergue “Una Caricia Humana I.A.P.” reportó un incremento en la demanda de apoyo para personas que enfrentan esta enfermedad, al informar que durante el primer semestre de 2026 brindó atención a alrededor de 125 pacientes y sus familiares.

Esta cifra representa la mitad de los 250 pacientes atendidos en 2025, por lo que se prevé que este año pueda cerrar con un nuevo récord de atención.

La preocupación radica en que los diagnósticos se presentan a edades tempranas. Actualmente, la asociación alberga a menores de seis y ocho años con leucemia, mientras que entre los adultos predominan casos de cáncer de mama y cervicouterino en mujeres, así como de intestino, colon y próstata en hombres.

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La presidenta Olivia Madrigal Rico explicó que la problemática no sólo se refleja en el número de personas atendidas, sino también en el tiempo de hospedaje, pues algunos pacientes requieren semanas, meses o años de estancia mientras reciben tratamiento en el Centro Estatal de Oncología (CEO).

Detalló que las personas atendidas provienen de municipios de Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, e incluso en años anteriores de Belice. Cada paciente viaja con un familiar, a quien también se brinda alojamiento, alimentación y apoyo emocional.

El albergue opera gracias a 15 voluntarios, diez de ellos fundadores desde 2009, quienes impulsan actividades de recaudación para mantener abierto el espacio.

Madrigal Rico adelantó que el 18 de octubre se realizará la carrera “Nunca Correrás Sola”, en su edición número 14, para sensibilizar sobre la detección oportuna del cáncer de mama.

La activista reconoció el compromiso del personal médico del CEO, pero llamó a la ciudadanía a respaldar la labor del albergue, recordando que detrás de cada paciente existe una familia que enfrenta dificultades económicas y emocionales.

“El amor también sana”, resumió Madrigal Rico, al destacar que la asociación brinda apoyo económico a familiares para que puedan regresar unos días a casa, convivir con sus seres queridos y volver fortalecidos para continuar el tratamiento.