Aumentan pacientes con cáncer; diagnósticos son cada vez a menor edad.

El cáncer continúa ganando terreno y cada vez toca la puerta de más familias. En Campeche, el albergue “Una Caricia Humana I.A.P.” advirtió un incremento en la demanda de apoyo para personas que enfrentan esta enfermedad, al informar que durante el primer semestre de 2026 ha brindado atención a alrededor de 125 pacientes, junto con sus familiares, cifra que ya representa la mitad de los 250 pacientes atendidos en 2025, lo que anticipa un nuevo récord este año.

La preocupación radica en que los diagnósticos están llegando a edades más tempranas. Actualmente, la asociación alberga a niños de seis y ocho años con leucemia, mientras que entre los adultos predominan los casos de cáncer de mama y cervicouterino en mujeres, así como de intestino, colon y próstata en hombres.

Noticia Destacada Autoridades atienden accidente con daños materiales en Campeche

La presidenta de la organización, Olivia Madrigal Rico, reconoció que la problemática también se refleja en el tiempo de estancia en el albergue, pues algunos pacientes requieren hospedaje durante semanas, meses o años mientras reciben tratamiento en el Centro Estatal de Oncología (CEO).

El albergue atiende a personas de municipios de Campeche, además de Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, e incluso en años anteriores a pacientes de Belice. Cada uno viaja acompañado de un familiar, a quien también se brinda alojamiento, alimentación y apoyo emocional.

“Una Caricia Humana I.A.P.” opera gracias al trabajo de 15 voluntarios, diez de ellos fundadores desde 2009, quienes realizan actividades de recaudación para mantener el albergue abierto. El próximo domingo 6 de septiembre se llevará a cabo la segunda edición de la carrera La Lupita, en el Acuaparque de Campeche, con pruebas de 10 km, caminata de 5 km, patines y carreras infantiles.

Además, el 18 de octubre se realizará la 14ª edición de la carrera “Nunca Correrás Sola”, enfocada en la detección oportuna del cáncer de mama.

Madrigal Rico hizo un llamado a la ciudadanía para respaldar la labor del albergue, recordando que detrás de cada paciente existe una familia que enfrenta dificultades económicas y emocionales. “El amor también sana”, resumió, al destacar que incluso apoyan económicamente a familiares para que puedan regresar unos días a casa y volver fortalecidos.