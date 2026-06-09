Bajo el agua: Más de 180 hectáreas de cultivos en Ich-Ek están en riesgo de perderse por las inundaciones

Alrededor de 180 hectáreas de diversos cultivos, entre cítricos, platanales, aguacate, mango y otros más, están inundadas con una altura de hasta 50 centímetros y corren el riesgo de que los árboles caigan por sí solos debido a la excesiva humedad en sus raíces, señaló Luis Enrique Tzec Pech, comisario ejidal de la comunidad de Ich-Ek, quien indicó que también cultivos de papaya de particulares están inundados y las pérdidas económicas cada vez son mayores.

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En entrevista, el recién electo presidente del Comisariado Ejidal de esa localidad señaló que aún no se tiene un estimado real de la superficie inundada, pues no han podido entrar a sus cultivos debido a que no tienen acceso a sus predios. Indicó que todas las parcelas con sistema de riego están bajo el agua.

Explicó que las parcelas de los pozos con unidades de riego 1, 2, 3 y 4 están inundadas, y que las afectaciones más severas se encuentran en los predios donde hay cítricos como naranja dulce, limón y toronja, aunque también están afectados árboles de aguacate, mango y plátano.

Árboles frutales corren riesgo de desplomarse por exceso de humedad. / Mauriel Koh

Expresó que el riesgo latente se concentra en los cítricos, cuyos árboles pueden desplomarse debido al exceso de humedad. Asimismo, indicó que los caminos de terracería que conducen a los cultivos también están inundados, lo que ha dificultado el acceso a las parcelas.

El comisario ejidal dijo que, con el agua estancada durante seis días, los árboles de cítricos comienzan a secarse en sus ramas inferiores debido al exceso de humedad.

“Se sancochan y son árboles delicados porque no pueden aguantar mucho tiempo dentro del agua”, explicó.

Tzec Pech mencionó que los platanales también permanecen inundados y, aunque resisten un poco más, igualmente corren riesgo de desplomarse por la gran cantidad de agua acumulada.

“No tenemos una superficie real de lo que actualmente está inundado, pero estamos hablando de unas 180 hectáreas entre cítricos, mango, aguacate y platanales”, subrayó.

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Señaló que las pérdidas económicas son cuantiosas porque la mayoría de las familias de la comunidad de Ich-Ek dependen del campo. Por ello, los productores están preocupados por la situación que enfrentan, ya que no han podido ingresar a sus parcelas y, en consecuencia, no están generando ingresos.

El comisario ejidal indicó que también hay afectaciones en cultivos de papaya pertenecientes a productores particulares de la comunidad. Sin embargo, mencionó que el problema es generalizado, ya que las inundaciones están causando daños tanto a grupos organizados en sistemas de riego como a pequeños productores.

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JGH