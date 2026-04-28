Clima en Campmeche 29 de abril: Temperaturas extremas continuarán por onda de calor

De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche (Seprocicam), debido a un canal de baja presión combinado con el ingreso de humedad del Mar Caribe que interactúa con una circulación de alta presión dominante sobre el Golfo de México y que además se ve asociada a un anticiclón en niveles medios y altos de la atmósfera, la entidad seguirá percibiendo altas temperaturas con niveles máximos de hasta 41 grados.

Noticia Destacada Calor extremo en Campeche: alimentos que pueden echarse a perder en menos de una hora

Lo anterior favorecerá sobre la entidad el cielo despejado o parcialmente nublado, con ambiente desde caluroso a muy caluroso durante el día, pasando a cálido en la noche y por la madrugada, donde la temperatura descenderá hasta los 21 grados aproximadamente. Esto aunado a viento de componente del Este con una intensidad prevista de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas desde 30 hasta 50 kilómetros.

De igual manera, el Servicio Meteorológico Nacional reported que, debido a un anticiclón en niveles medios de la atmósfera que prevalece sobre el territorio nacional, el ambiente caluroso a extremadamente caluroso continuará extendido sobre gran parte de la República Mexicana, manteniendo la onda de calor sobre diversos Estados, incluido Campeche.

Finalmente, un canal de baja presión y la afluencia de aire húmedo del Golfo de México y el Océano Pacífico hacia las regiones del Centro, Sur y Sureste mexicano aumentaron la probabilidad de formación de chubascos ligeros en algunas entidades de dichas áreas. Sin embargo, la Seprocicam descartó que estas incluyan al Estado de Campeche.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH