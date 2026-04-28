Sindicato petrolero denuncia recortes en pensiones de jubilados en Ciudad del Carmen

La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP) anunció la reconfiguración de su estrategia legal, ante la imposibilidad de impugnar directamente la reforma constitucional al artículo 127, la cual en la última catorcena dejó de ser una amenaza y comenzó a reflejarse en los bolsillos de trabajadores jubilados, quienes ya reportan reducciones en sus pensiones.

La secretaria de Trabajo, Conflictos y Previsión Social de la sección seis, Guadalupe Sánchez, advirtió que los trabajadores que ya hayan sufrido descuentos cuentan con un plazo de 15 días hábiles para actuar legalmente, por lo que urgió a reunir documentación como recibos de pago antes y después de la reducción, además de identificación oficial.

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La representante sindical señaló que el impacto no solo afecta a jubilados, sino también a empleados en activo, comprometiendo el futuro de sus pensiones. Criticó que la reforma se aplique sin considerar el esfuerzo de décadas de servicio, rechazando la narrativa de las llamadas “pensiones doradas”, al subrayar que son derechos ganados tras más de 30 años de trabajo en la actividad petrolera.

El sindicato abrió tres frentes jurídicos: amparos por control de convencionalidad, amparos contra actos de aplicación y demandas laborales individuales. Asimismo, adelantó que se impulsarán demandas laborales con el argumento de que la reforma está dirigida a trabajadores de confianza, categoría en la que no encuadra la mayoría del personal afectado.

Finalmente, hizo un llamado a la unidad y a perder el miedo, invitando a los trabajadores a acercarse a sus secciones sindicales para recibir orientación y respaldo, al considerar que lo que está en juego no es un beneficio, sino el sustento de quienes dedicaron su vida al servicio público.