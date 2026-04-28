Gala Montes coquetea con volver a Supernova con una condición.

Tras la reciente edición de Supernova: Génesis 2026 celebrada este pasado domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México, la actriz y cantante Gala Montes ha vuelto a encender las redes sociales. Y es que; la actriz ha señalado que estaría dispuesta a volver al ring, siempre y cuando se cumplan sus condiciones.

Fue por medio de sus redes sociales que Montes expresó abiertamente su deseo de volver a pelear en una futura edición de este evento. Sin embargo; la actriz declaró que existe una condición para que pueda subirse al ring, comentarios que han generado emoción entre sus seguidores.

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¿Cuál es la condición de Gala Montes para volver a Supernova?

Luego de ser captada celebrando eufóricamente la derrota de su eterna rival, Alana Flores, la intérprete de "Tacara" lanzó una propuesta directa a los organizadores para su posible regreso al ring. Gala Montes expresó que volvería a una futura edición de Supernova, pero bajo una condición estricta y determinante.

La actriz declaró que subiría al ring siempre y cuando se enfrente a una rival que cumpla exactamente con su mismo peso y estatura. Esta solicitud surge como respuesta a la polémica que rodeó su combate anterior contra Alana en 2025, donde Montes y sus seguidores señalaron una supuesta disparidad en las categorías físicas.

A través de su cuenta de Instagram, la artista cuestionó de forma retórica a quién le pondrían enfrente si decidiera aceptar el reto, subrayando que busca una competencia justa. Su mensaje fue interpretado por muchos como un "coqueteo" con la organización del evento; ahora que Supernova busca una nueva figura central femenina.

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