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Últimos días para cambiar placas en Campeche; multas y corralón arrancan en mayo 2026

Conductores en Campeche tienen hasta el 30 de abril para realizar el reemplacamiento 2026; desde mayo aplicarán multas y envío al corralón.

Jesús García

Por Jesús García

28 de abr de 2026

1 min

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Reemplacamiento 2026 en Campeche vence el 30 de abril.
Reemplacamiento 2026 en Campeche vence el 30 de abril. / Por Esto!

La titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), Marcela Muñoz Martínez, dio a conocer que los conductores tienen hasta el 30 de abril de 2026 para realizar el reemplacamiento vehicular sin recibir infracciones.

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A partir del 1 de mayo comenzarán a aplicarse multas a quienes circulen con placas vencidas, correspondientes a modelos 2021 y anteriores. Esta es la última prórroga otorgada tras varias extensiones anteriores, con el objetivo de evitar saturación en los módulos y dar oportunidad a los rezagados.

¿Cuánto costará la multa?

La sanción por circular con placas vencidas oscila entre 10 y 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, aproximadamente entre 1,037 y 2,074 pesos.

Además, las autoridades podrán:

  • Retener el vehículo (corralón), lo que genera costos adicionales.
  • Imponer recargos en el trámite de reemplacamiento.
  • Bloquear otros servicios vehiculares como verificación, cambio de propietario y pago de tenencia.

Situación actual

Aún quedan miles de vehículos pendientes en el estado. Las autoridades han sido claras: no habrá más prórrogas después del 30 de abril. Los módulos de la Secretaría de Administración y Finanzas (SEAFI) continúan atendiendo al público, aunque se recomienda realizar el trámite lo antes posible para evitar aglomeraciones de última hora.

Recomendaciones

  • Acude cuanto antes a los módulos autorizados o realiza el pago en línea a través de Contribunet.
  • Costo base del trámite: alrededor de 1,284 pesos para autos particulares y 643 pesos para motocicletas.
  • Aplican exenciones o descuentos para personas con discapacidad, adultos mayores en un vehículo y unidades eléctricas o híbridas.
  • Las nuevas placas cuentan con mayores medidas de seguridad para reducir clonaciones.

¡No dejes pasar la fecha! A partir de mayo, circular sin las placas actualizadas puede generar complicaciones graves. Realiza tu reemplacamiento antes del 30 de abril y evita multas y el corralón.

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JGH