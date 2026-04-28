Últimos días para cambiar placas en Campeche; multas y corralón arrancan en mayo 2026

La titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), Marcela Muñoz Martínez, dio a conocer que los conductores tienen hasta el 30 de abril de 2026 para realizar el reemplacamiento vehicular sin recibir infracciones.
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A partir del 1 de mayo comenzarán a aplicarse multas a quienes circulen con placas vencidas, correspondientes a modelos 2021 y anteriores. Esta es la última prórroga otorgada tras varias extensiones anteriores, con el objetivo de evitar saturación en los módulos y dar oportunidad a los rezagados.
¿Cuánto costará la multa?
La sanción por circular con placas vencidas oscila entre 10 y 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, aproximadamente entre 1,037 y 2,074 pesos.
Además, las autoridades podrán:
- Retener el vehículo (corralón), lo que genera costos adicionales.
- Imponer recargos en el trámite de reemplacamiento.
- Bloquear otros servicios vehiculares como verificación, cambio de propietario y pago de tenencia.
Situación actual
Aún quedan miles de vehículos pendientes en el estado. Las autoridades han sido claras: no habrá más prórrogas después del 30 de abril. Los módulos de la Secretaría de Administración y Finanzas (SEAFI) continúan atendiendo al público, aunque se recomienda realizar el trámite lo antes posible para evitar aglomeraciones de última hora.
Recomendaciones
- Acude cuanto antes a los módulos autorizados o realiza el pago en línea a través de Contribunet.
- Costo base del trámite: alrededor de 1,284 pesos para autos particulares y 643 pesos para motocicletas.
- Aplican exenciones o descuentos para personas con discapacidad, adultos mayores en un vehículo y unidades eléctricas o híbridas.
- Las nuevas placas cuentan con mayores medidas de seguridad para reducir clonaciones.
¡No dejes pasar la fecha! A partir de mayo, circular sin las placas actualizadas puede generar complicaciones graves. Realiza tu reemplacamiento antes del 30 de abril y evita multas y el corralón.
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JGH