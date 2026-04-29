“Estamos en crisis”: solo cinco lanchas siguen saliendo a pescar en Champotón

Al resaltar que la crisis en el sector pesquero lamentablemente es una realidad, Víctor Martínez Aguilar, mejor conocido como Palillo, informó que solo cinco lanchas, equivalentes a unos diez ribereños, están saliendo a trabajar la lisera, regresando al puerto con volúmenes muy bajos.

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Vía telefónica, el también presidente del grupo Pescadores de la Bahía detalló que se están regresando al puerto con capturas que van desde los 5 kilos a 8 kilos de pescados como el pargo y la corvina, “No hay pacotilla, para ello hay que tomar distancias lejanas, algo que por ahora tampoco es viable”, señaló.

Acusan que lodo contaminado alejó a las especies del litoral. / Jorge May

Martínez Aguilar destacó que esta situación se debe al tema de lodo presuntamente contaminado, lo que ha originado que las especies de escamas se alejen del litoral, “Estamos en crisis; hoy solo 10 ribereños y cinco lanchas están trabajando. El resto ha emigrado a otras actividades como la albañilería y la caña en busca del sustento familiar”, sentenció el líder pesquero.

El declarante no descartó la posibilidad de que en la próxima semana esta minoría tire la toalla ante este complicado panorama.

Respecto a la actividad pesquera mediante el lanceo, pesquería que se realiza de día, comentó que por el momento no cuenta con una actualización al respecto, “El sector pesquero somos todos e independiente de la actividad, esta realidad aplica en lo general”, concluyó.

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JGH