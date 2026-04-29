Locatarios del mercado de Carmen esperan repunte por Día del Niño y Día de las Madres

Locatarios del mercado público Alonso Felipe de Andrade confían en que las próximas celebraciones del Día del Niño, Día de las Madres y Día del Maestro representen un respiro económico, luego de enfrentar una caída de hasta el 50 por ciento en sus ventas en los últimos meses. Sergio Alberto Martínez Herrera, comerciante del centro de abasto, explicó que estas fechas son clave para el sector, ya que permiten incentivar el consumo mediante la venta de regalos, detalles y artículos accesibles para la población.

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En pasillos del mercado principal de Ciudad del Carmen ya se preparan con productos para cada ocasión. Al respecto, el locatario dijo que siempre hay detalles que abonan a este festejo, por lo que han preparado regalos especiales que les ayuden a salir del bache en ventas que enfrentan en la actualidad. Aunque rememoró que la situación económica en Ciudad del Carmen se ha visto afectada desde finales de 2024, derivado principalmente del impacto por el impago a proveedores de Petróleos Mexicanos (PEMEX), lo que ha reducido considerablemente el poder adquisitivo de la población, no pierden la fe en cada fecha o periodo especial para recuperarse.

“Si antes un compañero vendía mil pesos, ahora apenas vende 500; entonces, la venta se vino a la mitad. Hay días entre semana en que el mercado está prácticamente vacío y solo los fines de semana hay un poco más de movimiento”, explicó, al reconocer que, ante este panorama, los locatarios han optado por ajustar sus estrategias ofreciendo promociones y descuentos para atraer clientes, manteniendo además una competencia directa entre comerciantes que beneficia al consumidor.

Crisis económica en Carmen sigue afectando al consumo local. / Perla Prado Gallegos

“Aquí todavía existe la tradición de ¿cuánto es lo menos? Hay muchos negocios del mismo giro y eso permite que la gente compare precios, busque calidad y también un mejor trato”, destacó.

Martínez Herrera señaló que las quincenas han dejado de representar un alivio económico como en años anteriores, pues actualmente los ingresos apenas alcanzan para cubrir gastos básicos, por lo que esperan que esta temporada de celebraciones permita mejorar, aunque sea de manera temporal, la situación del comercio local. Pese a todo el contexto económico, están seguros de que las próximas dos semanas serán buenas para quienes venden en el mercado Felipe de Andrade, pues a los niños se les consiente, a las madres siempre se les celebra y los maestros son parte fundamental en los hogares.

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JGH