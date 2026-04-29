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Debate en el consejo por liquidación de partidos locales de Campeche

Debate en el consejo electoral: sigue pendiente la liquidación de partidos locales a 18 meses de las elecciones de 2024.

Wilbert Casanova Villamonte

Por Wilbert Casanova Villamonte

29 de abr de 2026

1 min

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Consejeros y representantes discrepan sobre punto de acuerdo
Consejeros y representantes discrepan sobre punto de acuerdo / Lucio Blanco

La petición de aprobar un punto de acuerdo para exhortar a la interventora a concluir el proceso de liquidación de los otrora partidos políticos locales ocasionó un debate en el que se involucraron consejeros y representantes de partidos políticos.

Las representaciones de los Partidos Acción Nacional (PAN) y del Trabajo (PT), Mario Pacheco Ceballos y Antonio Gómez Saucedo, coincidieron en que era un debate estéril el que sostenían los consejeros, por lo que convocaron a llegar a un acuerdo.

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El representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juan Alonso Rebolledo, planteó que falta buena voluntad para terminar la discusión, ya que no tiene porqué darse una confrontación por un tema en donde no es necesario argumentar si se cumple o no el sustento jurídico.

Por su parte, el consejero Jorge Gasca Santos, al responder a los cuestionamientos de los consejeros Danny Góngora Moo, Nadine Moguel Ceballos y Clara Castro Gómez sobre la falta de fundamentación del punto de acuerdo, subrayó que el punto central es que ya son más de 18 meses desde que concluyeron las elecciones del 2024 y en mayo serán 19 meses sin que termine la liquidación de Encuentro Social, Espacio Democrático, Movimiento Laborista y Encuentro Solidario.

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