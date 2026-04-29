Gobierno de Campeche "no tiene ni para pagar la luz", asegura la mandataria

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores Sanromán, aceptó que su administración enfrenta una severa falta de liquidez, al grado de no contar con recursos suficientes para cubrir servicios básicos como el suministro de energía eléctrica que brinda la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Durante un acto oficial, advirtió que, de no poder pagar el próximo recibo, optará por suspender actividades gubernamentales antes que recurrir a endeudamiento o solicitar prórrogas. “No tenemos un peso de liquidez… no teníamos ni para pagar la luz de este año”, aseguró.

Por segunda semana consecutiva, la mandataria reiteró que la situación financiera del Gobierno del Estado es crítica, la cual atribuyó a un recorte cercano a cuatro mil millones de pesos en participaciones federales, así como a lo que calificó como una aplicación injusta de la Ley de Coordinación Fiscal.

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A pesar de que el Congreso del Estado le autorizó la contratación de un empréstito por mil millones de pesos, a pagarse en un plazo de 20 años y destinado a proyectos de inversión productiva, hasta ahora no se ha informado públicamente si dicho financiamiento ha sido ejercido o si se usará para atender la contingencia financiera actual.

Sansores Sanromán también reveló que, en el bimestre anterior, su gobierno tuvo que solicitar una prórroga de dos a tres semanas para cubrir el pago de energía eléctrica. “Nos dieron dos o tres semanas de prórroga para que juntáramos los centavitos y pudiéramos pagarla”, señaló. No obstante, advirtió que no repetirá esa medida: “La próxima vez que nos apaguen la luz, no la voy a pagar, ni voy a pedir prestado ni prórroga; apago todas las oficinas”.

Durante su intervención en el Día del Empleado Estatal, la gobernadora sostuvo que la falta de liquidez no responde a una falta de voluntad, sino a decisiones estructurales heredadas. “No es porque no queramos, sino porque alguien decidió por nosotros”, expresó, al tiempo que criticó el modelo de distribución de recursos vinculado a la producción petrolera.

Pese al panorama, aseguró que su administración continuará operando y cumpliendo con sus responsabilidades, aunque reconoció que el contexto es adverso. “Este camino a veces es muy difícil… pero vamos a seguir trabajando para servirlos a todos”, concluyó.