Persisten apagones y bajones de luz en Seybaplaya y Champotón

De acuerdo con la información recabada, los fallos en el suministro eléctrico siguen vigentes en el municipio de Seybaplaya, así como en algunas demarcaciones pertenecientes a la geografía municipal de Champotón.

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Anoche, los bajones de luz fueron recurrentes en la cabecera de Seybaplaya, en colonias como Frutales y Hornos. De igual forma, la misma situación se suscitó en la localidad de Villamadero. Por si esto no fuera suficiente, al filo de las 6:00 horas de este miércoles 29 de abril, se fue la luz en varios sectores de la cabecera seybana. Según usuarios, el suministro se restableció 20 minutos después.

“Fueron entre 15 y 20 minutos que nos quedamos sin luz aquí por la colonia Hornos. Anoche hubo bajones de luz y tememos que se nos queme el refrigerador”, destacó Lupe Can Maza.

En lo que corresponde al municipio de Champotón, las variaciones en el suministro eléctrico continúan en la cabecera de la junta municipal de Hool y Santo Domingo Kesté. Mientras tanto, en las juntas de Sihochac y Felipe Carrillo Puerto no se registró mayor eventualidad.

Champotón

En la cabecera de Champotón, moradores de la colonia Venustiano Carranza reportaron anoche afectaciones en el servicio de energía. “No se puede prender el aire acondicionado porque se va la luz. Yo creo que urge otro transformador por esta colonia”, comentó Mariel García Dzul.

Por su parte, la localidad de Aquiles Serdán, conocida como Chuiná, se quedó sin el suministro de energía por más de seis horas, generando enojo entre los pobladores, quienes criticaron la pasividad de su agente municipal.

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