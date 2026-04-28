Trabajadores del IMSS protestan en Campeche: Ciudad del Carmen, Champotón, Hopelchén y Escárcega unen fuerzas

Trabajadores sindicalizados, enfermeras, médicos, personal de cocina, administrativo, químicos, entre otros, se manifestaron de manera pacífica a las afueras de algunos hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en diferentes municipios del Estado de Campeche.

Las peticiones son muchas y para todas las áreas, los trabajadores se quejan de falta de personal, de especialistas, de insumos, material para trabajas, medicamentos, entre otros, y según los manifestantes, las autoridades no han implementado acciones para corregir las fallas ni cubrir las necesidades.

Ciudad del Carmen

Los trabajadores del Hospital IMSS Bienestar Dra. María del Socorro Quiroga Aguilar denunciaron lo que calificaron como un abandono institucional, que ha llevado a éste a operar en condiciones críticas.

Durante la protesta, el personal expuso que el hospital funciona con una plantilla incompleta, con más de 200 plazas sin cubrir en todo el Estado, lo que ha derivado en una sobrecarga laboral extrema. Médicos y enfermeras aseguran que trabajan turnos prolongados, sin posibilidad de descansos adecuados, enfrentando incluso la negativa de permisos por la falta de reemplazos, lo que representa una violación directa a sus condiciones laborales.

En la manifestación a las afueras del nosocomio, Olga María Aguilar Jiménez, delegada sindical y Sara Arcos López, secretaria de finanzas y asuntos jurídicos del Sindicato de los Trabajadores del Sector Salud, advirtieron que esta situación no solo afecta al personal, sino que pone en riesgo la vida de los pacientes y si llegaron al extremo de manifestarse es porque no reciben respuestas pese a que han externado la situación.

Médicos denunciaron que hay turnos sin especialistas en áreas clave como urgencias, medicina interna, traumatología y anestesiología, lo que provoca retrasos en cirugías, atención tardía en emergencias y una saturación constante en los servicios, más durante los fines de semana.

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Escárcega

Encabezados por su delegado de la sección 47, Carlos Méndez López, trabajadores del hospital IMSS-Bienestar Janell Romero, del centro de Salud Eduardo Boldo Gómez, Jurisdicción Sanitaria número 3, se manifestaron en la explanada del hospital general, para exigir que se respeten sus derechos laborales, sobre todo sus días de descanso, debido a que cuentan con poco personal por lo que no se dan abasto.

La manifestación fue pacífica y con pancartas en mano se plantaron afuera del hospital, en donde pidieron a las autoridades del sector salud el cumplimiento de los acuerdos laborales, reglamento de seguridad, higiene, escalafón, vestuario, equipo, para que de esta manera se garantice la atención de la ciudadanía.

Antes de concluir el mitin pacifico, los trabajadores de la salud decidieron guardar un minuto de silencio en manera de protesta, para que sus reclamos legales lleguen hasta los funcionarios de la Secretaria de Salud y sean tomados en cuenta, ya que aseguran que desde hace meses no han sido respetados.

Hopelchén

El personal médico, de enfermería, servicios generales y administrativo de la Sección 47 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud (SNTSA), protestó pacíficamente este martes por la noche en las afueras del Hospital IMSS-Bienestar “Dr. Pedro Lara y Lara”, de la ciudad de Hopelchén, en donde dieron a conocer sus demandas, principalmente falta de personal, que les ha afectado severamente, y la falta de aire acondicionado en varias áreas del hospital.

Alrededor de 30 sindicalizados encabezados por la enfermera María Magdalena Urbina Morales y el Doctor Ángel Castellanos delegada y subdelegado de esa sección sindical, dieron a conocer la situación real que se vive en ese nosocomio desde hace seis años, cuando la pandemia por el Covid-19 les “pegó” fuerte.

Dijeron que, en el turno de la noche solo hay un médico general con personal de enfermería que queda cubriendo dos o tres servicios en ocasiones, en fin de semana solo se quedan un doctor y tres enfermeras para cubrir todo el hospital.

Revelaron que, no hay ginecólogo de lunes a viernes en el turno matutino y en el vespertino tampoco hay especialistas, eso les ha causado estrés prolongado y afectado la salud de los pocos doctores que hay. Tampoco tienen insumos en cantidades suficientes, algo que les limita para hacer procedimientos quirúrgicos, por lo muchos pacientes han sido remitidos a otras unidades médicas de la capital del Estado.

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Champotón

Una representación del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud SNTSA, sección 47, se sumó al paro pacífico estatal en solidaridad a su líder sindical. Un total de 10 trabajadores del turno vespertino de base, de los más de 120 existentes, entre enfermeras, químicos y administrativos, se plantaron en las afueras del nosocomio de Champotón.

Suleyma Escobedo Jíménez, subdelegada del Hospital IMSS Bienestar en esta ciudad comentó que la protesta fue pacífica, tras la movilización registrada en el hospital de especialidades en la capital campechana.

“Nos estamos solidarizando con nuestra líder sindical, sobre todo porque ella tuvo una reunión en el hospital de especialidades de Campeche con la base de trabajadoras. Ahí, el personal de enfermería está sufriendo el tema de falta de personal, turnos y, sobre todo, de la falta de aires acondicionados. Por eso nos estamos solidarizando con todas las delegaciones de todos los hospitales; es algo pacífico. Volveremos a hacerlo si así nos lo solicita nuestra delegada”, señaló.