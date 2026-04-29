Yucatán Salvaje: video de boa devorando a un martín pescador en Sisal se vuelve viral

Los manglares del puerto de Sisal, en el Poniente de Yucatán, no solo representan un entorno ideal para el turismo de naturaleza, también son el hogar de innumerables criaturas, que encuentran refugio en este ecosistema y dependen de su conservación para sobrevivir.

Recientemente, la extraordinaria grabación de una boa u Och Kaan, cazando a un ejemplar de martín pescador, se volvió viral, luego de que se difundiera en redes sociales. El reptil fue captado colgando sobre una rama de mangle, mientras constreñía al ave e intentaba tragarla.

La especie que habita en la Península de Yucatán es la Boa imperator, serpiente que puede llegar a medir hasta cinco metros de largo, siendo una de las más robustas del país. Principalmente, son cazadoras nocturnas que se alimentan de roedores, aves y otros reptiles, regulando su población.

Especie abundante pero amenazada

A pesar de que es una especie relativamente común, incluso en ambientes urbanizados como la ciudad de Mérida, la Boa imperator está clasificada en México como Amenazada (A), de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.

Entre los factores que amenazan la conservación de la especie se encuentran: la destrucción y fragmentación del hábitat, el comercio ilegal y el tráfico de fauna, y la persecución directa al ser confundidas con especies venenosas.

La importancia de la Och Kaan

Además de su relevancia cultural, al ser asociada con la Serpiente de la Visión, criatura mitológica central en la cosmovisión maya, considerada un portal espiritual, la boa representa un regulador natural de animales, sus presas, que podrían convertirse en plaga.