Fiscal de Yucatán comparece ante el Congreso del Estado por su Segundo Informe de actividades

El Fiscal General del Estado, Juan Manuel León León, afirmó ante el Congreso local que la transformación institucional de la Fiscalía General del Estado (FGE) es irreversible y ya muestra resultados tangibles.

Durante su comparecencia ante diputadas y diputados de la LXIV Legislatura, sostuvo que se trata de una ruta en marcha que no se detendrá, al presentar su segundo informe de actividades y delinear las acciones para los próximos meses.

En su mensaje, el titular de la FGE destacó que la atención ciudadana se ha convertido en el eje central de la institución, impulsando un cambio de paradigma que abandona el modelo pasivo.

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Ahora, el Ministerio Público se traslada a los municipios mediante audiencias públicas, donde se reciben denuncias y se da seguimiento personalizado a cada caso, con el objetivo de brindar una procuración de justicia más cercana y efectiva.

El fiscal subrayó que cada carpeta de investigación representa una historia de vida, por lo que enfatizó la importancia de resolver los casos más allá de solo escucharlos.

En cuanto a cifras, informó que en 2025 se iniciaron 66 mil 900 expedientes, con una productividad del 105 por ciento, lo que representa un incremento del 22 por ciento respecto al año anterior.

Además, se logró un avance del 64 por ciento en el abatimiento del rezago de carpetas, así como una efectividad del 93.4 por ciento en vinculaciones a proceso y del 93 por ciento en sentencias condenatorias.

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Asimismo, destacó que la Fiscalía brindó atención a más de 400 mil personas durante el último año, respaldada por 21 módulos de atención y procesos de capacitación a casi mil servidores públicos.

También se fortalecieron áreas como el Instituto de Ciencias Forenses, que emitió más de 117 mil dictámenes, además de inversiones en infraestructura, modernización de instalaciones y adquisición de tecnología especializada para mejorar las investigaciones.

Finalmente, León León reconoció que aún existen retos por atender, pero aseguró que se continuará avanzando mediante una estrategia de cinco puntos que incluye la ampliación de audiencias en municipios, modernización de instalaciones, profesionalización del personal, fortalecimiento forense y la creación de un comité ciudadano.

Reiteró que quienes no se adapten a este nuevo modelo no tendrán cabida en la institución, y concluyó que el objetivo es consolidar una Fiscalía cercana, eficiente y capaz de resolver las demandas de la sociedad.