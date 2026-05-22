Se cancela el salpicón: Sorprenden a hombre cargando un venado en plena avenida de Campeche

Una inusual movilización policiaca se registró la mañana del jueves en Campeche, luego de que ciudadanos reportaron a un hombre caminando por la vía pública con un venado cola blanca en brazos sobre la avenida Héroes de Nacozari.

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Los hechos se registraron alrededor de las 08:45 horas sobre la avenida Héroes de Nacozari, en las inmediaciones de la subestación de la Comisión Federal de Electricidad. Ciudadanos que transitaban por la zona alertaron de inmediato al número de emergencias 911 al observar la inusual situación en plena hora pico.

Al llegar al sitio, policías estatales interceptaron al sujeto. Al ser interrogado, el transeúnte explicó a los oficiales que se dirigía a cortar madera cuando escuchó el fuerte ladrido de unos perros. Relató que, al acercarse a investigar, encontró al venado tirado en el suelo, presuntamente herido y acorralado por los canes, por lo que decidió cargarlo para auxiliarlo y llevarlo a un lugar seguro.

¿Rescate o posible cacería?

Ante la duda sobre la procedencia del animal, las autoridades resguardaron tanto al individuo como al ejemplar de fauna silvestre. Posteriormente, personal especializado de Control de Fauna Federal del Aeropuerto Internacional de Campeche acudió al llamado para hacerse cargo del venado, con el fin de valorar su estado de salud y proceder a su rehabilitación y posible liberación en una reserva.

El ejemplar será valorado para posible rehabilitación y liberación. / Especial

Hasta el momento, la corporación policiaca no ha informado sobre una detención formal en contra del ciudadano, ya que las autoridades ambientales y judiciales continúan verificando la veracidad de su versión de los hechos.

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