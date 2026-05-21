Apagón eléctrico CFE hoy 21 de mayo: corte masivo de luz dejará a oscuras a estas colonias y municipios

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó interrupciones en el suministro eléctrico en distintas regiones de México durante este jueves 21 de mayo. Estos eventos se dividen principalmente en dos causas: suspensiones programadas por mantenimiento técnico y algunas fallas imprevistas generadas por tormentas eléctricas.

La dependencia informó sobre los horarios en que no se contará con luz eléctrica en las zonas afectadas con la finalidad de que los ciudadanos puedan tomar sus precauciones. Aunque en ciertas zonas la energía regresó hace algunas horas, otras contarán con luz eléctrica más tarde.

Noticia Destacada Vecinos de Playa del Carmen que se quedaron sin luz hace 24 horas bloquean vialidades

¿Dónde habrá apagón eléctrico en México este 21 de mayo y por qué?

Con el objetivo de reforzar la red eléctrica, modernizar las instalaciones y prevenir incidentes mayores ante el uso masivo de aires acondicionados y ventiladores, la CFE programó suspensiones provisionales del servicio en los estados de Nuevo León y Tamaulipas.

Noticia Destacada “Pagamos y no tenemos luz”: Vecinos de Playa del Carmen enfrentan a trabajadores de la CFE

En el caso de Nuevo León, los municipios de Villaldama y Bustamante presentaron un corte total que afectó tanto a zonas urbanas como rurales. El corte en dichas zonas fue de cerca de seis horas, sin embargo, la luz tuvo que haber sido recolectada hace algunas horas esto de acuerdo a la información de la CFE.

Por otro lado, en Tamaulipas fue en Ciudad Madero, específicamente en la colonia Vicente Guerrero que se anunció una interrupción que abarca más de 20 calles debido a mejoras en las Redes Generales de Distribución. En esta zona el regreso de la energía eléctrica tardará un par de horas más.

¿A qué hora será el apagón eléctrico de la CFE y cuánto tiempo durará?

En el caso de Nuevo León, el corte de luz fue de 7:00 a 13:00 horas, una duración aproximada de 6 horas. Esto de acuerdo con la información que la CFE brindó, por otro lado, para Ciudad Madero, el horario estimado para estas maniobras es de 10:00 a 18:00 horas.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal