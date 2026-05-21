IMSS-Bienestar abrirá convocatorias para médicos, enfermeros y trabajadores de salud en Yucatán

El sistema IMSS-Bienestar avanza en Yucatán con la incorporación de ocho hospitales y 183 unidades de primer nivel, como parte de la expansión de la red pública de atención médica en el estado.

La estrategia busca reforzar los servicios de salud, principalmente en comunidades alejadas y zonas con alta demanda de atención.

De acuerdo con información de los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) y del IMSS-Bienestar, las próximas convocatorias estarán enfocadas en personal médico, de enfermería y trabajadores del sector interesados en integrarse al nuevo esquema hospitalario operado bajo el modelo federal.

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La red hospitalaria estará conformada por dos hospitales de tercer nivel y seis de segundo, considerados clave para descongestionar servicios y ampliar la atención especializada en la entidad.

Entre ellos figura el nuevo Hospital General Dr. Agustín O’Horán –la convocatoria cerró el pasado 10 de abril–, que representa uno de los proyectos sanitarios más importantes del Sureste por su capacidad de atención y nivel de especialización. También, el Hospital General de Tekax, cuya convocatoria concluyó el 16 de febrero de este año.

Están pendientes los procesos de reclutamiento para los hospitales comunitarios de Ticul y de Peto, los generales de Valladolid y de Tizimín, el Psiquiátrico de Mérida y el Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán.

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Personal del sector salud y aspirantes fueron exhortados a mantenerse atentos a las próximas convocatorias, ya que se prevé la apertura escalonada de vacantes conforme avance la operación de los hospitales y unidades médicas integradas al sistema.

El esquema contempla además 183 unidades médicas de primer nivel, encargadas de brindar atención preventiva, consultas generales, control de enfermedades crónicas y seguimiento básico de salud, consideradas la puerta de entrada para miles de pacientes en municipios y comisarías.

Autoridades sanitarias han señalado que esta red busca responder al crecimiento poblacional y al aumento en la demanda de servicios médicos en Yucatán, donde hospitales y centros de salud enfrentan desde hace años saturación, largas esperas y déficit de personal especializado.