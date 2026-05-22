SSP y la Guardia Nacional realizan cateo en Ciudad Caucel por presunto narcomenudeo

Un fuerte despliegue policiaco sorprendió la mañana de este viernes a vecinos del fraccionamiento Ciudad Caucel, al poniente de Mérida, luego de que corporaciones de seguridad realizaran un operativo en varias calles de la zona habitacional.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, la movilización estaría relacionada con investigaciones por presuntas sustancias ilícitas; sin embargo, hasta el cierre de esta edición ninguna autoridad había confirmado de manera oficial detenciones, cateos o aseguramientos derivados de las diligencias.

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Durante varias horas, habitantes observaron la presencia de patrullas, vehículos oficiales y agentes de distintas corporaciones realizando recorridos y revisiones en puntos específicos del fraccionamiento, situación que generó incertidumbre entre vecinos y automovilistas que transitaban por el sector.

El movimiento policiaco rápidamente llamó la atención de residentes, quienes comenzaron a compartir fotografías y videos en redes sociales sobre el operativo, lo que incrementó la expectativa respecto a los motivos de la intervención.

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Algunos vecinos señalaron que el acceso a ciertas calles permaneció parcialmente restringido mientras los elementos de seguridad efectuaban las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido información detallada sobre los resultados del operativo ni sobre posibles personas involucradas, aunque se espera que en las próximas horas se dé a conocer un reporte oficial sobre las acciones realizadas en Ciudad Caucel.